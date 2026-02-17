Nuova Mercedes GLA: cosa aspettarsi dalla terza generazione del SUV compatto

Nel corso del 2026 Mercedes porterà avanti con decisione la propria strategia di elettrificazione, inserita in un programma di rinnovamento molto ampio che la stessa casa automobilistica definisce la più ambiziosa della sua storia. Tra i modelli più attesi figura la nuova generazione della Mercedes GLA, destinata a cambiare in modo significativo rispetto all’attuale versione.
Mercedes GLA: ecco i primi dettagli sulla nuova generazione
Le prime informazioni emerse dai prototipi avvistati su strada permettono già di delinearne il carattere del modello. La futura GLA adotterà il linguaggio stilistico più recente del marchio, con un frontale completamente ridisegnato dominato da una griglia più ampia e da gruppi ottici aggiornati. Novità attese anche nella zona posteriore, dove dovrebbe comparire una firma luminosa orizzontale che attraversa tutta la larghezza della vettura, in linea con le ultime produzioni della Stella.
L’abitacolo seguirà lo stesso percorso evolutivo. La nuova GLA dovrebbe adottare l’architettura interna già vista su altri modelli recenti, con un sistema digitale composto da quadro strumenti e display centrale integrati in un unico elemento. Su richiesta potrà essere aggiunto anche uno schermo dedicato al passeggero.
Alla base del progetto ci sarà la piattaforma MMA, sviluppata per i modelli compatti di nuova generazione. Questa architettura consentirà alla GLA di essere proposta con una doppia offerta di motorizzazioni. Da un lato arriveranno versioni completamente elettriche, con diversi livelli di potenza e due tagli di batteria, capaci di garantire un’autonomia che nelle configurazioni più efficienti potrebbe superare i 700 chilometri. Dall’altro resteranno in gamma varianti mild hybrid, basate sul quattro cilindri 1.5 con sistema a 48 volt, già utilizzato su altri modelli della famiglia compatta Mercedes.
Una gamma così articolata permetterà alla nuova GLA di confrontarsi con una concorrenza molto ampia, che spazia dai SUV compatti premium ibridi ai modelli completamente elettrici dello stesso segmento. Il debutto ufficiale è atteso nella seconda metà del 2026.