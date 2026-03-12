AMG prepara la Mercedes Classe C elettrica da 800 CV

Prepariamoci a vedere e sentire (si fa per dire) ottocento cavalli elettrici in una Classe C. Lasciate, però, che il numero faccia il suo lavoro per un momento. AMG è in Svezia, tra neve e asfalto ghiacciato, a testare quello che non è il sostituto con sei cilindri del contestato C 63 a quattro cilindri, quello arriverà, con un tre litri in linea da 443 cavalli, e sarà un’altra storia. Questo è qualcosa di diverso. Qualcosa che o entusiasma o fa venire l’orticaria.

La Mercedes-AMG Classe C EQ è un’elettrica pura, e i prototipi intercettati in Svezia e pubblicati da CarBuzz raccontano già molto. La vernice, un blu intenso, visibile attraverso piccoli ritagli nella pellicola mimetica, è la prima anomalia. Le auto camuffate sono quasi sempre grigie, nere o bianche. AMG ha evidentemente deciso che anche il mimetismo merita un po’ di carattere.

I dischi forati, le ruote sovradimensionate che potrebbero già essere quelle di serie, e soprattutto un grande spoiler attivo sul retro, elemento mai visto prima su questa berlina, completano un quadro che non lascia molti dubbi sull’intenzione del marchio. Non si tratta di un’elettrica per far contenti (solo) i regolatori europei.

Lo spoiler non è lì per la deportanza pura. Il compromesso tra autonomia e resistenza aerodinamica è la vera partita che si gioca su questi prototipi, perché il cliente di un’elettrica sportiva ragiona diversamente da quello che ordinava un V8 benzina: vuole i cavalli, ma vuole anche arrivare a destinazione senza fermarsi ogni duecento chilometri.

La piattaforma di questa impressionante Classe C è quella del GLC EQ presentato lo scorso settembre, architettura da 800 volt, inverter al carburo di silicio, ricarica ultraveloce. Per la motorizzazione circolano voci contrastanti: i motori eATS 2.0 di Mercedes oppure i motori a flusso assiale YASA, già presenti nella Concept AMG GT XX e previsti per la nuova AMG GT elettrica. Questi ultimi sono una categoria a parte: la concept car ne montava tre, per un totale di 1.341 cavalli. Un altro mondo.

La stima realistica per la Mercedes-AMG Classe C elettrica si colloca tra 600 e 800 cavalli. La versione ibrida plug-in attuale, con il quattro cilindri abbinato all’elettrico, arriva a 671 cavalli e 1.100 Nm. L’asticella, insomma, è già alta. E AMG non ha mai avuto abbassarla.