C’è una BMW M5 Touring diversa per chi trova la versione di serie volgare

Chi compra una M5 Touring vuole di sicuro che il mondo lo sappia. Passaruota allargati, splitter, spoiler, cerchi che urlano da soli, un’aggressione visiva che non lascia impassibili. C’è anche chi desidera la stessa sostanza, ma più elegante e senza l’attitudine da gara. Per questi ultimi, da Buchloe arriva la risposta chiamata Bovensiepen 05 GT.

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Andreas Bovensiepen ha preso le redini dell’eredità Alpina, la casa che per decenni ha trasformato le BMW in qualcosa di più affilato senza doverlo urlare, e ha fatto esattamente quello che ci si aspettava.

Il restyling estetico porta la firma di Frank Stephenson, nome che nel mondo del design non ha bisogno di presentazioni (solo per citare pochi nomi “da nulla”, McLaren P1, Ferrari F430, Maserati MC12 e Quattroporte). Paraurti anteriore e posteriore ridisegnati, più puliti, più controllati. I cerchi forgiati da 21 pollici ragionano per sottrazione, non per addizione, e su questa M5 Touring convincono più di qualsiasi cerchio M. Lo scarico Akrapovič in titanio con quattro terminali, marchio di fabbrica della tradizione Alpina, è l’unica concessione alla teatralità.

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Sotto la superficie discreta, la 05 GT non dimentica cosa significa costare 198.900 euro. Il motore V8 biturbo eroga 800 CV contro i 727 della M5 di serie: l’incremento arriva da un’ottimizzazione software e dallo scarico in titanio, senza stravolgere nulla. La coppia sale a 1.100 Nm, le molle Eibach sostituiscono quelle originali, i cuscinetti di supporto sono rivisti, le masse non sospese ridotte grazie ai raggi dei cerchi fresati di macchina, pneumatici Pirelli con sigla “BOV” inclusi.

Gli interni offrono pelle Lavalina di serie, palette del cambio in alluminio fresato, targhetta identificativa. La produzione limitata permette personalizzazioni che una M5 standard non può nemmeno sognarsi, con ricami su misura, bagagliaio interamente rivestito in Alcantara.

Le prime consegne sono attese entro fine 2026. Una M5 Touring parte da circa 135.000 euro, questa ne costa quasi 200.000. Il divario è cresciuto rispetto ai tempi Alpina, ma l’esclusività anche.