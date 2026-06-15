Svelata la nuova Hyundai i20: l’utilitaria è quasi diventata un SUV

La Hyundai i20 si reinventa, e lo fa partendo da dove nessuno se l’aspettava, il Brasile. Il debutto sudamericano della nuova generazione non è solo una questione di mercati locali, è un’anteprima concreta di quello che l’Europa vedrà nei prossimi mesi, probabilmente entro fine 2026 o nel 2027.

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La nuova i20 brasiliana abbraccia senza timori l’estetica crossover che ormai detta legge in ogni segmento. Protezioni in plastica sui paraurti e sui passaruota, montanti neri, linea del tetto piatta: il risultato è quello di una Creta rimpicciolita, un SUV in miniatura che guarda dritto alla Ioniq 3 per ispirazione stilistica, ma con un tono leggermente più contenuto.

Davanti, le luci diurne a LED a tutta larghezza vogliono lanciarsi in un territorio più esteticamente aggresivo, una scelta comunicativa precisa, in un segmento dove distinguersi sullo schermo di uno smartphone vale quanto distinguersi in strada. I cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata completano l’allestimento top di gamma.

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Le misure raccontano una carrozzeria leggermente cresciuta rispetto alla generazione uscente: 4,13 m di lunghezza, 1,50 m di altezza, passo invariato a 2,58 m. All’interno, il cruscotto digitale integra due display da 12,3 pollici affiancati, ma Hyundai ha avuto l’accortezza di conservare pulsanti e manopole fisici in quantità decente, con un pannello separato per il clima. Una scelta di buon senso che i clienti europei apprezzeranno.

Per il Brasile, niente elettrificazione, si va dal tre cilindri 1.0 aspirato da 79 CV fino al turbobenzina da 113 CV, entrambi abbinabili a cambio manuale o automatico, con trazione anteriore. I prezzi partono da circa 19.800 dollari e salgono fino a 27.700 per la versione turbo automatica al vertice della gamma. Portando idealmente il veicolo in Italia, si piazzerebbe tranquillamente intorno ai 20mila euro di partenza.

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La versione del Vecchio Continente condividerà architettura e linee di fondo con la brasiliana, ma arriverà quasi certamente con motorizzazioni mild-hybrid, sospensioni ricalibrate per l’asfalto europeo e un allestimento sportivo N Line. In agenda anche una i20 N con sistema ibrido ricaricabile più potente. Piccoli ritocchi estetici interni ed esterni completeranno la differenziazione.