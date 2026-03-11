Qualcuno ha già elaborato la nuova Classe S prima del debutto

Mercedes non trema. Stoccarda continua in quello che sa fare meglio di questi tempi: sommergere il mercato di prodotto. Sedici nuovi modelli nel 2026, potenzialmente di più nel 2027. Sembra una dichiarazione di dominio.

Advertisement

Il restyling di metà ciclo della Classe S ha già fatto il suo ingresso, e insieme a lui è arrivata la nuova declinazione AMG 53 per GLC e GLC Coupé, ancora un sei cilindri in linea, ancora una dimostrazione che il motore termico, nell’universo AMG, non è in dismissione ma in piena forma.

Advertisement

Nel calendario dei prossimi mesi figurano la Mercedes Classe S, il restyling dei SUV GLS, la piccola Classe G rinnovata e, notizia che scalda gli animi, una super berlina elettrica AMG chiamata a raccogliere l’eredità della GT Coupé a 4 porte.

Il segmento delle meno imponenti (per così dire) non rimane a guardare. Arrivano la Classe C rinnovata e la sua variante elettrica, le versioni aggiornate di GLC e GLC Coupé, una GLA di nuova generazione con tecnologia EQ e il successore della Classe A. In mezzo a tutto questo, si parla anche di un SUV elettrico AMG dedicato, atteso tra quest’anno e il 2027.

Tra i dettagli tecnici che valgono il prezzo in Mercedes, spicca il nuovo motore V8 a albero piatto da 530 CV e 700 Nm di coppia, supportato da un sistema mild hybrid che aggiunge altri 23 CV quando il momento lo richiede. Un’unità che, inevitabilmente, ha già stuzzicato la fantasia degli elaboratori. Anche quelli virtuali.

Advertisement

A muoversi per primo è stato Ildar, l’artista digitale noto sui social come ildar_project, che sulla Mercedes Classe S del 2027 ha costruito un render da copertina. Carrozzeria in bronzo metallizzato, dettagli neri sulla griglia, sulle prese d’aria e sulle fiancate, spoiler anteriore, minigonne, diffusore ridisegnato, lip spoiler sul bagagliaio, scarico con quattro terminali e cerchi in lega neri dal profilo concavo. Vetri oscurati, naturalmente.

Il risultato è esattamente quello che ci si aspetta quando un’ammiraglia di riferimento incontra una mano creativa senza vincoli di budget o di omologazione: qualcosa che tutti vorrebbero guidare.