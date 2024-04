Nuova Lamborghini Urus Plug-in: svelata la data di debutto ufficiale

Lamborghini Urus Plug-in è pronta a fare il suo debutto e la casa automobilistica ha ufficializzato la data di debutto: il 24 aprile. Nonostante il post pubblicato dal brand non specifichi il modello, le foto condivise indicano chiaramente che si tratta della Urus Plug-in camuffata, con il classico adesivo dell’alta tensione sulla carrozzeria, durante i test tenuti in Nord Europa.

Lamborghini Urus Plug-in: il nuovo modello sarà svelato il 24 aprile

In occasione dell’arrivo della motorizzazione Plug-in, anche il design del modello avrà dei leggeri ritocchi. Tra le novità dovrebbero esserci un frontale modificato con nuovo paraurti e fari, così come sul posteriore. Le novità più importanti dovrebbero interessare gli interni, che presenteranno un nuovo cruscotto e un sistema infotainment di ultima generazione.

Per quanto riguarda la novità più importante, il powertrain ibrido Plug-in, non ci sono molte informazioni a riguardo. Secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere utilizzato un V8 biturbo abbinato ad un motore elettrico. Questa unità dovrebbe essere derivata dalla Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid, che eroga 739 CV / 544 kW, abbinato ad una batteria da 25,9 kWh per un’autonomia elettrica di 82 km. Tuttavia, per il nuovo modello di Lamborghini la potenza dovrebbe essere superiore.

Nelle scorse settimane, Lamborghini è stata impegnata anche alla Milano Design Week dove ha mostrato la Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain, una versione esclusiva realizzata soltanto in 12 esemplari. Inoltre, ha svelato un’edizione limitata della Huracán, l’ultima con motore V10. Non ci resta che attendere la giornata di domani per scoprire cos’altro il brand ha in serbo con la nuova Lamborghini Urus.