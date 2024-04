Mhero 1, il fuoristrada elettrico da più di 1000 CV

Un’impressionante 4×4 elettrica: così appare il nuovo Mhero 1, il fuoristrada prodotto da Mengshi (che fa parte del Gruppo Dongfeng) e progettato per affrontare tutti i tipi di percorso, anche quelli più difficili. Dopo la presentazione e la distribuzione in Cina il Mhero 1 è attualmente disponibile in Europa solamente acquistandolo in Svizzera dove viene importato da Noyo a un prezzo di circa 153000€ (148990 franchi svizzeri). Nei prossimi mesi verrà comunque commercializzato anche negli altri Paesi del vecchio continente.

Tutta la potenza del Mhero 1

Esteticamente il Mhero 1 si presenta con un look spigoloso e massiccio, dalle forme squadrate come quelle di un autoblindato, e non potrebbe essere altrimenti per un fuoristrada pronto ad affrontare (e superare) ogni tipo di sfida. Misura 4987 mm di lunghezza, 2080 mm di larghezza e 1935 mm di altezza con un passo di 2950 mm e un peso complessivo di 3410 kg. L’altezza da terra è tra 230 mm e 335 mm e varia in base all’altezza delle sospensioni pneumatiche che sono regolabili. Notevole anche l’angolo di attacco e di uscita (37°) e quello di dosso (28°) che consentono al Mhero 1 di affrontare anche le strade più impervie, guadi di 900 mm compresi.

Attualmente il Mhero 1 è disponibile in tre diverse colorazioni: Forest Green, Mountain Green e Bolder Black. Tra i punti di forza di questo fuoristrada c’è la capienza del bagagliaio che di base è di 452 litri ma che, abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, raggiunge i 1137 litri.

Il Mhero 1 può contare su 4 motori elettrici, posizionati due su ogni assale. In totale il powertrain arriva a erogare fino a 1088 CV di potenza (più di 800 kW) e 1400 Nm di coppia. Il gruppo motore è alimentato da una batteria da 142.7 kWh che assicura un’autonomia di 450 km. In termini di ricarica è possibile ricaricare la batteria passando dal 30% all’80% di autonomia in 47 minuti. La batteria è protetta da una piastra in alluminio con uno spessore di 8 mm in modo da ripararla da urti e colpi e permettere al Mhero 1 di affrontare qualsiasi tipo di percorso, anche quello più estremo.

Il fuoristrada è ovviamente a trazione integrale e consente di raggiungere una velocità massima di 180 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4.2 secondi. È possibile inoltre scegliere tra diverse modalità di guida: Snow, Rock, Water, Mud e Auto. Con la modalità Auto, grazie al MHERO All Terrain System, l’erogazione della coppia viene gestita in automatico tenendo conto delle condizioni del percorso

Gli interni

Molto interessante anche la configurazione digitale dell’abitacolo nel quale emergono uno schermo da 12.3” per il quadro strumenti, un display touch da 15.6” per l’infotainment e un altro display da 12.3” posto davanti al sedile passeggero. L’infotainment supporta sia Android Auto che Apple CarPlay.

Tutti i sedili, sia anteriori che posteriori, sono regolabili elettronicamente: quello del guidatore è regolabile in 16 differenti posizioni, mentre quello del passeggero in 14 posizioni. Entrambi i sedili prevedono le funzioni di riscaldamento, massaggio e ventilazione.

Il lusso del Mhero 1 sposa una sorta di vocazione militare e avventurosa. La trama del rivestimento in legno che si trova sul tunnel tra le portiere anteriori richiama le curve delle carte topografiche, mentre per la chiusura delle maniglie degli sportelli è possibile personalizzare l’infotainment in modo che riproduca il suono del carrello di un’arma da fuoco.