Nuova Aston Martin Vanquish: in arrivo l’erede che tutti aspettavano?

Nuova Aston Martin Vanquish è un sogno per molti. Ci riferiamo ad una nuova generazione del mitico modello uscito di scena nel 2007 e sostituito dalla Aston Martin DBS. Di tanto in tanto si torna a parlare di un suo possibile ritorno nella gamma della casa automobilistica inglese anche se a dire il vero al momento non sembra esserci nulla di certo.

Nuova Aston Martin Vanquish: il suo ritorno è auspicato da molti, ecco come potrebbe essere la super car del futuro

Nei mesi scorsi si era parlato del possibile arrivo di una nuova Aston Martin Vanquish o comunque di una sua erede con motore V6. Questa voce però è stata smentita dalla stessa casa inglese che però non ha escluso del tutto il ritorno di una nuova super car a motore centrale nella sua gamma.

A proposito di una nuova Aston Martin Vanquish, qui vi mostriamo un nostro render esclusivo che è stato realizzato dal creatore digitale TZU ai Design che ipotizza quello che potrebbe essere l’aspetto di questa futura e per il momento solo ipotetica vettura di Aston Martin.

Vedremo dunque se nei futuri piani della casa inglese ci sarà spazio per questo clamoroso ritorno che sarebbe gradito dai numerosi fan del brand inglese. Di certo per il momento c’è che la casa inglese al pari di altri produttori di auto ha deciso di rallentare la corsa verso l’elettrificazione della sua gamma con il posticipo del debutto della sua prima auto completamente elettrica.