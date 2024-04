BMW e Tata si uniscono in una partnership visionaria per lo sviluppo software di auto del futuro

Il gruppo tedesco BMW ha preso un nuovo accordo insieme al colosso indiano Tata Technologies per creare un innovativo sviluppo di tecnologie per le auto del futuro. Lo sviluppo di software sempre più all’avanguardia è fondamentale per il futuro del mercato automobilistico. Per questo motivo, BMW e Tata hanno annunciato la loro nuova unione per lo sviluppo di tecnologie innovative.

BMW e Tata: nasce una joint venture per una rivoluzione SDV

Con la nuova joint venture, BMW e Tata hanno l’obiettivo di ottimizzare l’era dei veicoli SDV (veicoli definiti dal software).

Questi, sono come dei ‘PC con ruote’: la maggior parte delle loro funzioni sono basate su avanzati software, capaci di gestire e controllare le operazioni guida, infotainment e connettività; praticamente (quasi) tutto del veicolo in movimento.

BMW e Tata hanno accordato la società al 50% e 100 figure daranno vita alla forza lavoro iniziale della joint venture, che avrà sede in India, esattamente a Pune, Bangalore e Chennai. Il Paese vanta di professionisti, ingegneri digitali, di software, intraprendenti ed esperti nel mondo informatico. Il mercato digitale indiano è dinamico e in rapida crescita.

La nuova collaborazione e lo sviluppo di piattaforme SVD all’avanguardia e innovative, consentiranno di migliorare l’efficienza di veicoli e avere una strada futura più accessibile. E questo, garantirà, inoltre, una guida autonoma sempre più sicura e affidabile per i veicoli del futuro.

Per entrambi i colossi, questa nuova collaborazione segna un importante avvio di espansione verso una rivoluzione nel settore automobilistico sostenibile e premium.