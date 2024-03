BMW ha introdotto negli USA il programma BEV Conquest 2024, mirato a incoraggiare i proprietari di veicoli elettrici attuali a optare per le soluzioni completamente elettriche della casa automobilistica bavarese. Quest’iniziativa include un incentivo di 1.000 dollari per coloro che soddisfano i requisiti e decidono di scambiare il loro veicolo elettrico esistente con una nuova BMW i4, i5 o iX.

Negli USA BMW offre 1.000 dollari a chi lascia Tesla e altri produttori di auto elettriche per le sue auto

Il programma BEV Conquest 2024 di BMW si estende a una gamma di modelli provenienti da vari produttori di veicoli elettrici, compresi competitor come Tesla, Ford, Volkswagen, Rivian, Lucid, Polestar, Audi e Mercedes-Benz. È degno di nota che questo programma potrebbe essere combinato con altri incentivi offerti da BMW, consentendo così di aggiungere il vantaggio di 1.000 dollari a eventuali altri sconti disponibili.

Se accoppiato con altri incentivi BMW, il programma BEV Conquest 2024 potrebbe offrire significativi risparmi sulle vetture completamente elettriche della rinomata casa automobilistica. Secondo quanto riportato da Cars Direct, attualmente BMW offre un credito di 7.500 dollari per la BMW i4 del 2024. Inoltre, la BMW iX è disponibile con uno sconto in contanti di 9.900 dollari. Aggiungendo l’incentivo di 1.000 dollari fornito dal programma BEV Conquest 2024, i potenziali acquirenti della i4 potrebbero risparmiare fino a 8.500 dollari, mentre gli acquirenti della iX potrebbero risparmiare fino a 10.900 dollari.

In effetti, il programma BEV Conquest 2024 si distingue per la sua unicità. Mentre i programmi di conquista sono spesso utilizzati per attrarre clienti provenienti da marchi concorrenti, quello del marchio è mirato specificamente ai proprietari di auto elettriche esistenti. Questa strategia potrebbe portare benefici significativi alla casa tedesca, considerando che l’azienda deve ancora ottenere un successo significativo nel settore dei veicoli elettrici. È interessante notare che la BMW è stata una delle prime ad abbracciare i veicoli elettrici, con la i3 che si trovava a competere con la Tesla Model S originale del 2013.

Al di là di BMW, altre case automobilistiche stanno offrendo incentivi ai proprietari di veicoli elettrici, inclusi quelli di Tesla, per passare ai loro modelli. A dicembre, è emerso che Lucid aveva introdotto un bonus di conquista di 2.000 dollari. Questo incentivo poteva essere utilizzato per l’acquisto o il noleggio della lussuosa berlina Lucid Air. In modo simile al programma della casa tedesca, l’iniziativa di Lucid includeva una vasta gamma di veicoli di marchi come Porsche, Mercedes-Benz e altri.