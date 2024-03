BMW: avvistato un modello misterioso, di cosa si tratterà?

La foto di un SUV BMW elettrico su una bisarca in Europa, sta suscitando molto curiosità. Anche se non è chiaro esattamente di quale modello si tratti, la vettura in questione sembra avere la sagoma di un SUV. Ciò potrebbe indicare che si tratti della nuova auto elettrica BMW iX3, che è stata avvistata più volte di recente. Le foto sono state inizialmente scattate da Ajbr.Photography e condivise su Instagram da Wilco Blok. Un altro veicolo trasportato sullo stesso rimorchio sembra essere la berlina Vision Neue Klasse di settembre 2023 o forse una versione aggiornata, indicando che BMW potrebbe avere l’intenzione di presentare i due concept contemporaneamente. È probabile che questa presentazione avvenga durante la Conferenza annuale del Gruppo tedesco, programmata per il 21 marzo.

Potrebbe trattarsi di un’anteprima della prossima BMW iX3?

Non è chiaro se si tratti di un concept o dell’auto di serie. Se fosse un concept, potrebbe seguire le orme della Vision Neue Klasse svelata a Monaco lo scorso anno. Rispetto alla X3 a combustione, che abbiamo visto recentemente con esterni e interni leggermente modificati, ci aspettiamo che la futura BMW iX3 abbia un look radicalmente nuovo. Questo probabilmente sarà uno dei numerosi modelli basati sulla nuova architettura dedicata ai veicoli elettrici (EV), con BMW che pianifica il lancio di sei veicoli Neue Klasse tra il 2025 e il 2027, che includeranno sia berline che SUV.

Il capo del design di BMW, Domagoj Dukec, ha sottolineato che non intende adottare le tendenze di design dei marchi cinesi caratterizzate da linee fluide, ma piuttosto desidera mantenere un look distintivo per il marchio BMW. Il concept della berlina Vision Neue Klasse, presentato all’inizio di quest’anno, anticipa una berlina di serie delle dimensioni della Serie 3. Analogamente, il SUV sembra presentare un design deciso con un frontale nitido e inclinato in avanti, insieme a un’interpretazione dell’iconica griglia doppia a reni di BMW. Vedremo dunque quali novità emergeranno a proposito di questo curioso avvistamento nel corso dei prossimi giorni.