BMW, il frontale del Concept X anticipa il design dei futuri SUV

Nelle ultime ore è stata diffusa online, tramite la pagina Instagram Cochespias, l’immagine che mostra il frontale del nuovo concept BMW Neue Klasse X. Questo prototipo anticipa quello che sarà il design dei futuri SUV del marchio che verranno lanciati sul mercato a partire già dal prossimo anno.

BMW, svelata la prima foto del frontale del Concept X. Ecco come saranno i futuri SUV del brand

Il frontale del Concept X riflette una reinterpretazione degli elementi distintivi di BMW, con un chiaro richiamo all’iconica 2002, attraverso l’implementazione di un sistema di illuminazione che si estende per tutta la larghezza del veicolo e una rivisitazione della griglia a doppio rene. Quest’ultima, sebbene presenti dimensioni più contenute rispetto al passato, conserva un ruolo centrale nel design, valorizzata da un’illuminazione a LED che ne risalta l’aspetto. Il design è arricchito da un cofano marcato da due solchi che si estendono fino alla griglia, affiancati da prese d’aria prominenti sul paraurti inferiore, collegate tra loro da un elemento centrale verticale, e completate da feritoie laterali.

Il Concept X presenta alcuni degli elementi già visti nel primo concept Neue Klasse presentato da BMW lo scorso settembre, ma introduce diverse novità estetiche. Il primo modello derivato da questo concept, atteso sul mercato nel 2025, si prevede sia la nuova iX3. Quest’ultimo darà inizio ad una nuova serie di veicoli, che seguiranno con gli anni, caratterizzati da un sistema elettrico da 800 V e tanti altri miglioramenti tecnologici.

La presentazione ufficiale del concept è programmata per il 21 marzo. Restiamo quindi in attesa di scoprire tutti i dettagli e le novità che BMW intende introdurre nel settore dei SUV, delineando le future direzioni di design e le soluzioni tecnologiche per i nuovi modelli destinati al mercato nei prossimi anni.