BMW iM3, le foto misteriose che anticipano la nuova elettrica

Due foto. Origine sconosciuta, autenticità incerta. Eppure bastano a far tremare i polsi a chi aspetta da anni la BMW M3 completamente elettrica.

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Le immagini sono apparse nel fine settimana su forum e social media, Bimmer Post in testa, e mostrano una berlina che con la nuovissima i3 condivide la piattaforma, ma non certo l’aria. Perché quella raffigurata nelle foto sembra tutt’altra cosa: più cattiva, più scolpita, con un linguaggio estetico che strizza l’occhio alla tradizione M senza però scoprire tutte le carte.

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Il frontale è il punto di rottura più evidente. Paraurti ridisegnato, con un elemento a forma di diamante al centro che non passa certo inosservato. Nella parte inferiore, due grandi prese d’aria oscurate affiancate da quattro fori di guida quadrati per lato. Addio alle strette aperture della i3 standard. Una scelta stilistica che dividerà, come sempre accade quando BMW decide di osare.

C’è anche una presa d’aria nera sul cofano e parafanghi muscolosi, anche se su quest’ultimo punto la community ha già sollevato i primi dubbi. Non sembrano abbastanza larghi per una M3 a tutti gli effetti. E mancano gli specchietti sportivi, dettaglio che sui modelli M non è mai un caso.

Quindi M3 elettrica o M Sport elaborato? La domanda resta aperta. Quello che invece è già scritto riguarda la meccanica. BMW ha confermato un pacco batterie da 100 kWh con celle cilindriche di ultima generazione. La configurazione prevede quattro motori elettrici indipendenti, uno per ruota, ciascuno con il proprio cambio dedicato. Una soluzione che promette una gestione della coppia di precisione chirurgica. In sviluppo anche una modalità a trazione posteriore pura, con disaccoppiamento completo dell’asse anteriore. A completare il quadro, cambiate simulate e un sound progettato ad hoc.

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Sulla carta, gli ingredienti per costruire l’elettrica più coinvolgente mai prodotta da Monaco ci sono tutti. Manca solo la conferma che quelle foto raccontino davvero la storia giusta sulla M3 elettrica (o iM3, come volete) in arrivo, forse, entro un anno.