BMW apre a un’erede della Z4: forse non siamo pronti ad accoglierla

La Z4 sta per andare in pensione e BMW, almeno ufficialmente, non sa ancora cosa metterci al suo posto. La Final Edition è il congedo di un’auto che ha tenuto in vita l’idea di sportiva pura in casa bavarese, capote ripiegabile, sei cilindri in linea, 1.633 kg di piacere di guida non contaminato da logiche di segmento. Poi arriva la i3, la nuova berlina elettrica che mette in mostra il linguaggio stilistico Neue Klasse sulla gamma Serie 3, e improvvisamente la domanda diventa inevitabile: e la prossima Z4?

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BMW non ha annunciato nulla. Ma durante la presentazione della i3, il vicepresidente senior del marchio Bernd Koerber ha risposto a quella domanda con una non-risposta che dice tutto: “Direi che un’auto sportiva elettrica non è improbabile, ma non c’è nulla di imminente”.

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È un segnale debole, ma è un segnale. E in un mercato dove molti costruttori stanno silenziosamente abbandonando il segmento delle sportive elettriche, il fatto che BMW non chiuda la porta è già una notizia. Anzi, è quasi una promessa.

Quello che sappiamo con certezza è che la filosofia Neue Klasse non esclude i motori termici. BMW ha confermato che la nuova architettura accoglierà sia versioni elettriche che a combustione, e che i sei cilindri in linea non sono in lista d’attesa per l’eutanasia. La nuova i3 stessa lo dimostra: debutta elettrica, ma la Serie 3 a benzina arriverà entro fine anno sulla stessa piattaforma. Due anime, una struttura.

Il precedente esiste già. La i8, biposto, ibrida plug-in, disponibile in versione coupé e cabriolet per sei anni di produzione, aveva già aperto questo territorio. Non era elettrica pura, ma combinava un motore a tre cilindri turbo da 1,5 litri con un’unità elettrica per una potenza complessiva di 269 cavalli e uno 0-100 in circa 4,5 secondi. Non un’auto da corsa, ma un manifesto di stile e tecnologia che BMW non ha ancora rimpiazzato davvero.

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Una futura Z4 potrebbe quindi esistere in due versioni parallele, oppure BMW potrebbe scegliere una sola propulsione per tenere il progetto sostenibile. In un segmento di nicchia, produrre due varianti distinte è un lusso che non tutti si possono permettere. Ma gli ingredienti, in casa BMW, ci sono tutti.