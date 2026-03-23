BMW X1, il nuovo restyling si “traveste” da Neue Klasse

C’è un momento, nella vita di ogni modello, in cui il costruttore deve scegliere: aggiornare davvero o sembrare aggiornato. BMW, con la X1 in procinto di mostrari in versione restyling, ha scelto la seconda strada.

Advertisement

Il lifting di metà ciclo del piccolo SUV bavarese è chirurgico e visivamente convincente. La modifica più radicale riguarda il frontale: addio griglia e fari tradizionali, benvenuto il nuovo look a visiera già visto sulla iX3 e sulla berlina i3 di recente presentazione. Il risultato è un muso più fluido, pulito, in perfetta continuità con una carrozzeria che già reggeva bene il peso degli anni. L’integrazione sembra riuscita.

Advertisement

Anche l’interno fa il suo. Dentro arriva il touchscreen a tablet di ultima generazione con il display panoramico iDrive che si estende su tutta la plancia, stessa tecnologia dei nuovi modelli elettrici BMW. Meno pulsanti fisici, più superficie vetrata.

Il problema è che sotto la carrozzeria il futuro non è ancora arrivato. La X1 restyling rimane imbullonata sulla piattaforma FAAR, la stessa condivisa con Serie 1 e diversi modelli Mini, con motorizzazioni a combustione da 1.5, 2.0 e 3.0 litri, più ibridi a seconda del mercato. Niente Neue Klasse completa.

Questa doppia personalità è strategia dichiarata. BMW ha in cantiere circa 40 modelli nuovi o aggiornati entro il 2027, tra Neue Klasse elettrici puri, inclusa la prima M3 completamente elettrica della storia del marchio, e modelli che ne adottano estetica e tecnologia mantenendo però l’hardware tradizionale. La X1 appartiene a questa seconda categoria.

Advertisement

E non sarà sola. Versioni elettriche come iX1, i5, le future Serie 3, Serie 4 e X3 riceveranno un trattamento simile, anche se in alcuni casi il restyling andrà ben oltre l’estetica, avvicinandosi in modo quasi indistinguibile alle controparti Neue Klasse originali.

BMW sta quindi costruendo un grande teatro visivo attorno a una transizione che richiede tempo. La prossima X1 è l’attrice più onesta di questo spettacolo: bella da vedere, chiara nei suoi limiti.