Cupra Formentor più veloce di una Lamborghini? Ci ha pensato ABT

Certi motori non si lasciano andare in silenzio. Il cinque cilindri Audi da 2,5 litri, destinato a scomparire dall’Europa nella sua forma termica pura, sta ricevendo da ABT il congedo che merita. Il preparatore di Kempten ne ha costruito la versione più potente mai uscita da un’officina, 626 CV e 700 Nm di coppia, e ha scelto di installarla non sulla RS3, che sarebbe la scelta ovvia, ma sul crossover Cupra Formentor VZ5. Trenta esemplari in tutto, realizzati per celebrare i 130 anni di ABT. Il senso delle proporzioni, evidentemente, non era incluso nel prezzo.

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Il pacchetto tecnico è tutt’altro che approssimativo. Nuovo turbocompressore, intercooler ad alte prestazioni, centralina ricalibrata e un sistema di iniezione acqua-etanolo sviluppato internamente da ABT sotto il nome IWI. Quest’ultimo è gestito da una centralina dedicata con monitoraggio dei livelli tramite app, e garantisce un raffreddamento interno che permette al motore di esprimere il massimo senza accusare cali di potenza sotto sforzo prolungato.

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Rispetto alla Formentor VZ5 di serie, il guadagno è di 241 CV e 220 Nm. Il tempo sullo 0-100 non è stato comunicato, ma la velocità massima dichiarata è di 300 km/h.

Sul piano dinamico, ABT ha lavorato anche sul telaio. Barre stabilizzatrici sportive e assetto coilover con regolazione separata di compressione ed estensione, sviluppato con il Nürburgring come punto di riferimento ma dichiarato compatibile con l’uso quotidiano.

Questa Cupra abbassa l’assetto rispetto al modello standard e integra elementi in fibra di carbonio sullo splitter anteriore e sul diffusore posteriore, cerchi da 20 pollici in nero lucido e un’estensione per lo spoiler sul tetto. Gli interni restano sostanzialmente quelli di serie, con l’aggiunta di un pulsante ABT, ricami VZ5 635 sui tappetini e la dicitura “1 su 30” sulle bocchette di ventilazione.

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Il dato forse più sorprendente è che questa Formentor supera in prestazioni non solo l’Audi RS3-R elaborata dallo stesso ABT, che si ferma a 503 CV dallo stesso motore base, ma anche la Lamborghini Huracán nella sua configurazione originale. È la prima Cupra della storia a poter vantare questo primato.

Tutti e 30 gli esemplari saranno distribuiti attraverso la rete ufficiale Cupra in Germania, Svizzera e Austria. Il prezzo non è ancora stato comunicato. Chi si chiede quanto costi non è certamente il cliente a cui è destinata.