La BMW M2 del futuro: la Neue Klasse più convincente che vedrete

C’è un rendering in giro che potrebbe persino dar fastidio. Non perché sia brutto, anzi, è esattamente il contrario. Perché uno studio di design esterno, Avante Design, sembra aver capito la filosofia Neue Klasse meglio di chi quella filosofia l’ha inventata, ovvero, BMW.

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Il soggetto è la BMW M2, la versione aggiornata della coupé bavarese attualmente in commercio con quel muso che divide l’opinione pubblica con la stessa efficacia di una manovra finanziaria. Avante prende il linguaggio stilistico che BMW ha introdotto con iX3 e i3, la nuova Serie 3 elettrica destinata a sostituire la i4, e lo applica alla M2 con un equilibrio che Monaco, ultimamente, non riesce a trovare.

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Davanti, le sottili strisce LED con firma luminosa “aggrottante” prendono il posto dei fari massici dell’attuale M2. La griglia a doppio rene diventa un pannello nero lucido con effetto LED tridimensionale, spezzato da una sezione centrale che cita il DNA classico del marchio. La parte bassa resta aggressiva: prese d’aria laterali generose, apertura centrale sopra uno splitter pronunciato. Nessuna castrazione dell’anima M, solo una traduzione in chiave contemporanea.

La silhouette rimane quella squadrata e muscolosa che ha sempre caratterizzato la M2. Le superfici sono più pulite, i dettagli a filo. Ma i cerchi a canale profondo, un richiamo diretto alla M2 CS, le calotte degli specchietti con alette, il tetto in carbonio e il diffusore con quattro terminali di scarico ricordano che sotto la pelle rinnovata batte ancora un motore a combustione.

Al posteriore, gruppi ottici che si estendono quasi fino al portellone e un piccolo spoiler sul cofano completano un’auto che, nella tonalità blu proposta, leggermente più chiara del Blu Portimão, ha una coerenza estetica che l’attuale M2 fatica a rivendicare.

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BMW ha dichiarato l’intenzione di estendere la Neue Klasse all’intera gamma, Serie 7 inclusa. Bene. Ma se la prossima M2 dovesse assomigliare a questa reinterpretazione di Avante, sarebbe la prima volta da anni che Monaco non delude i propri fan.