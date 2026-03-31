La BMW M5 Touring non ti basta? Manhart la porta a 910 CV

Quando vedi cosa ha fatto Manhart alla BMW M5 Touring, la G91, si capisce che esiste qualcosa di profondamente bello e, forse, anche sbagliato. Prendere una station wagon ibrida da 727 CV e 1.000 Nm, già di serie un oggetto al limite del lecito, e decidere che si può fare di meglio richiede un certo tipo di follia. La follia lucida di chi sa esattamente quello che sta facendo.

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Il risultato si chiama MH5 900E Touring, e il nome non lascia spazio a equivoci. Il V8 S68 da 4,4 litri è stato rivisto in profondità: nuovo upgrade del sistema turbo, centralina Mhtronik, e la potenza sale fino a 910 CV con una coppia che tocca i 1.200 Nm.

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Per far respirare come si deve questo cuore ibrido dopato nella M5 Touring, Manhart installa uno scarico in acciaio inox con valvole attive e quattro terminali da 115 mm in nero opaco. Il sound, dicono, è cupo e viscerale. Esiste anche l’opzione downpipe race, ma quella è un’altra storia, tecnicamente solo per l’export, praticamente per chi vuole vivere pericolosamente.

Tutta quella potenza va anche tenuta a terra. Manhart propone due soluzioni per l’assetto: le molle H&R per chi vuole restare nel ragionevole, o i coilovers KW Suspensions Variante 4 per chi ragionevole non lo è mai stato. L’auto si abbassa, si irrigidisce, perde quella morbidezza rassicurante che BMW calibra con cura per il mercato di massa. Poi ci sono i cerchi Concave One da 21 e 22 pollici, nella versione forgiata con pneumatici da 315 al posteriore, che riempiono i passaruota in modo imbarazzante.

Esteticamente Manhart ha avuto la saggezza di non esagerare su questa M5. Le decalcomanie dorate o nere, firma inconfondibile del tuner, bastano a dichiarare l’identità senza urlare. All’interno, tappetini ricamati e un cielo in Alcantara completano il quadro. Se hai 910 CV sotto il piede destro, è giusto che anche gli altri sensi abbiano la loro parte.