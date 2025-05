Nuova BMW iX3: a settembre debutta il SUV elettrico, forse anche una versione M

La nuova BMW iX3 si prepara a rivoluzionare il concetto di SUV elettrico della Casa di Monaco. Pur mantenendo un design più sobrio rispetto al prototipo iniziale, la versione definitiva conserva alcuni tratti distintivi che la rendono immediatamente riconoscibile rispetto alla tradizionale X3 a motore termico.

Tra gli elementi di immediato riconoscimento della BMW iX3 spicca la classica griglia, ora più compatta e verticale, che contribuisce a rafforzare l’identità del modello a zero emissioni. Realizzata su un’inedita piattaforma progettata appositamente per i veicoli elettrici a batteria, la nuova iX3, nome in codice NA5, inaugura una nuova generazione di SUV elettrici targati BMW. In cantiere ci sarebbe anche una versione ad alte prestazioni, potenzialmente battezzata iX3M (ZA5), che potrebbe offrire una configurazione a doppio motore, sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati confermati.

Il modello di pre-produzione è stato avvistato durante i collaudi su strada insieme alla futura berlina i3 e alla Porsche Cayenne elettrica. Le ruote in lega ottimizzate per l’aerodinamica e le pinze freno anteriori blu suggeriscono una variante M Performance, anche se il veicolo è ancora fortemente camuffato.

La seconda generazione della iX3 verrà prodotta a partire da luglio 2025 presso lo stabilimento BMW di Debrecen, in Ungheria. Rispetto al predecessore, la nuova iX3 avrà una diffusione praticamente globale. La gamma europea dovrebbe comprendere quattro versioni: iX3 40 a trazione posteriore, 40 xDrive, 50 xDrive e l’attesa M60 xDrive. Inoltre, è prevista una variante coupé denominata iX4, destinata a sostituire la X4.

Per quanto riguarda le dimensioni, la futura iX3 dovrebbe arrivare a 4.78 m in lunghezza, con un passo generoso di 2.89 m. Il peso stimato per la versione 50 xDrive si aggira intorno ai 2.285 kg, confermando la natura imponente del mezzo. Grazie all’impiego di batterie di sesta generazione con celle cilindriche, la piattaforma elettrica a 800 volt garantirà anche ricariche ultra-rapide e un’autonomia superiore ai 600 km per il ciclo WLTP. Si tratta di un notevole passo avanti rispetto alla generazione attuale, avvicinandosi alle prestazioni della BMW iX, oggi leader in casa con 701 km di autonomia.