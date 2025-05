BMW X7, confermata per il 2027 la seconda generazione del SUV di lusso

Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, arriva finalmente la conferma ufficiale: BMW sta lavorando alla prossima generazione della sua (decisamente) imponente ammiraglia, la nuova X7. Il debutto del nuovo SUV di lusso è stato nascosto tra i numeri del bilancio finanziario del primo trimestre 2025, ma i dettagli iniziano a emergere con sempre maggiore chiarezza.

Con nome in codice G67, il progetto rappresenta il prossimo passo evolutivo del marchio bavarese nel segmento dei SUV di alta gamma. Le linee produttive saranno attive da agosto 2027, posizionando la nuova X7 dopo la futura X5 (attesa per il 2026) ma in anticipo rispetto alla X6, prevista per il 2028.

Il design riprenderà i tratti stilistici della “Neue Klasse” BMW, già visibili nei primi prototipi della futura X5, e sarà applicato anche alla piattaforma CLAR. Non mancherà l’evoluzione elettrica. Infatti, la nuova X7 sarà disponibile anche in una versione a zero emissioni, la iX7, equipaggiata con i nuovi propulsori e le batterie Gen6, le stesse che debutteranno sulla prossima iX3 a settembre.

Nel futuro elettrico della X7 c’è spazio anche per l’eccellenza firmata ALPINA. Il modello G69, una versione ad alte prestazioni dell’iX7, è già in fase di sviluppo. Si vocifera inoltre che la iX7 100 xDrive potrebbe vantare quasi 900 CV, candidandosi come uno dei SUV elettrici più potenti sul mercato.

Per chi non vuole rinunciare alla tradizione termica, il V8 S68 sarà ancora disponibile, anche se con limiti legati alle normative europee. Il sei cilindri B58, più efficiente e versatile, continuerà ad essere protagonista, insieme a varianti ibride plug-in e motorizzazioni diesel selezionate. Mentre una vera e propria versione BMW M sembra poco probabile, ci si può attendere allestimenti sportivi “M Performance” per la X7, sia per le motorizzazioni tradizionali che per quelle elettriche.

La produzione della seconda generazione della X7 dovrebbe proseguire fino al 2034, consolidando il ruolo di questo modello come pilastro della gamma SUV BMW.