BMW Serie 1, a quale progetto potrebbe ispirarsi la nuova generazione del 2027

BMW è pronta a rivoluzionare la propria Serie 1, uno dei modelli più iconici della gamma, con un restyling profondo e un approccio a doppia alimentazione. Il debutto della nuova generazione è atteso per il 2027, e la casa bavarese punta tutto su design d’avanguardia, soluzioni elettrificate e tecnologie innovative, il tutto su una piattaforma inedita.

La compatta premium dovrebbe utilizzare l’architettura Neue Klasse, una base modulare che ospiterà sia varianti plug-in hybrid che completamente elettriche. Il dirigente BMW Bernd Koerber ha sottolineato l’importanza strategica di questo modello per l’Europa, specie al Sud: eliminare la Serie 1 significherebbe rinunciare a circa un terzo del fatturato in paesi chiave come Italia, Grecia e Spagna. Inoltre, resta uno strumento fondamentale per attrarre nuovi clienti e giovani guidatori al marchio.

Esteticamente, la nuova Serie 1 trarrà ispirazione dal linguaggio stilistico della Serie 3 Neue Klasse, con un frontale moderno, griglie a doppio rene allargate, maniglie a filo, profili scolpiti e dettagli ispirati alla divisione M Sport. Le versioni elettriche e ibride manterranno probabilmente un’estetica simile, con sottili differenze.

La piattaforma Neue Klasse porterà in dote un’architettura a 800 volt, una rarità tra le compatte, che consentirà ricariche ultrarapide. BMW ha anticipato un’autonomia superiore a 480 km, pensata per l’uso quotidiano con batterie di dimensioni medie ed efficienti. I modelli a benzina e ibridi della Serie 1 dovrebbero continuare con denominazioni come 120, 123 e M135, aggiungendo la sigla “e” per le versioni plug-in. La variante full electric sarà battezzata BMW i1, mentre i modelli urbani completamente elettrici saranno demandati al brand Mini.

Dal punto di vista pratico, l’allungamento del passo promette maggiore abitabilità per i passeggeri posteriori e una capacità di carico aumentata a circa 400 litri, un netto miglioramento rispetto all’attuale generazione. All’interno, il nuovo modello ospiterà una versione compatta del display panoramico BMW iDrive, con ricarica wireless, aggiornamenti OTA e connettività avanzata per smartphone, pensata su misura per un pubblico tecnologico e dinamico.

La Serie 1 dovrà confermarsi ancora una volta come un pilastro strategico per BMW in virtù della sua proposta accessibile, smart, efficiente e ricca di contenuti premium.