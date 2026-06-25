Audi testa la nuova TT travestita da Porsche Boxster: possiamo crederci?

Una targa potrebbe tradire tutto. Il prototipo immortalato su YouTube da Carspotter Jeroen porta la sigla “IN”, Ingolstadt, sede di Audi, e non “S” di Stoccarda, dove ha casa Porsche. Il camuffamento esterno richiama volutamente una 718 Boxster elettrica: un “impacchettamente” voluto per ingannare l’osservatore distratto mentre Audi porta in giro per il mondo il prototipo della nuova TT elettrica. Sotto lo stesso tetto del Gruppo Volkswagen, del resto, certe libertà si possono prendere.
Inutile quindi soffermarsi sul design di ciò che si vede nel video. Un prototipo di collaudo non racconta nulla di come sarà la vettura definitiva. Per quello esiste l’Audi Concept C, presentata al Salone di Monaco del 2025, che anticipa le linee della futura TT. Stesso linguaggio stilistico adottato sulla Nuvolari, supercar in edizione limitata che condivide componenti con la Lamborghini Temerario.
Sul fronte tecnico si naviga ancora a vista, con le indiscrezioni a fare da bussola. La prossima TT potrebbe montare versioni depotenziate dei motori elettrici sviluppati per la famiglia 718, Cayman e Boxster, con architettura a 800 volt per la ricarica rapida.
Si parla anche di un tetto rigido retrattile al posto della classica capote in tela, coerente con quanto mostrato dalla concept, e di interni che non sacrifichino tutto sull’altare dei touchscreen. Una scelta, quest’ultima, che sarebbe già di per sé una notizia.
La domanda che resta aperta riguarda le motorizzazioni. Le voci danno la nuova TT come full electric, ma considerando che il mercato dell’elettrico non attraversa esattamente il suo momento d’oro, non sarebbe sorprendente se Audi decidesse di affiancare almeno una variante endotermica o ibrida. Nulla di ufficiale, per ora. La 718 di Porsche, sviluppata in parallelo, intanto, offrirà entrambe le opzioni, elettrico e termico, il che rende la scelta esclusivamente elettrica per la TT una scommessa non priva di rischi.
L’inizio della produzione (se tutto questo troverà nuove conferme entro l’anno) è atteso per il 2027, nello stabilimento di Bollinger Hof. Da prototipo camuffato da Porsche a vettura definitiva, la strada è ancora lunga.