Nuova Mercedes Classe C elettrica, la sfida alla BMW i3 è già aperta: il confronto

La nuova Mercedes Classe C elettrica cresce sensibilmente nelle dimensioni rispetto alla generazione con motore termico, raggiungendo i 4,88 metri di lunghezza con un passo di 2,96 metri, misure che la avvicinano più al territorio della Classe E che a quello tradizionale del segmento D.

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Rispetto alla futura BMW i3, con una lunghezza di 4,76 metri, il vantaggio dimensionale di Mercedes è di circa 12 centimetri in lunghezza e 7 in passo, e si traduce in un bagagliaio posteriore da 470 litri più un vano anteriore da 101, valori che sulla carta promettono una maggiore versatilità nell’uso quotidiano.

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Per quanto riguarda l’autonomia e la ricarica, tuttavia, i numeri al momento sono a favore della rivale bavarese. La BMW i3 disporrà di una batteria da 108,7 kWh contro i 94,5 della Classe C, una differenza che si riflette nelle percorrenze dichiarate, con BMW che dichiara fino a 900 km e Mercedes che si ferma a 760. Entrambe adottano un’architettura a 800 Volt, ma la potenza massima di ricarica rapida differisce in modo significativo. La i3 dovrebbe accettare fino a 400 kW, consentendo di recuperare circa 400 km in dieci minuti, mentre la Classe C si ferma a 330 kW con un recupero dichiarato di 325 km nello stesso intervallo di tempo.

Le due berline seguono filosofie diverse anche nell’impostazione dell’abitacolo digitale. BMW punta su un doppio schermo integrato nel sistema Panoramic iDrive, che si estende fino alla base del parabrezza con un effetto scenografico piuttosto marcato. Mercedes resta fedele invece alla propria impostazione con il Superscreen, con la possibilità di salire fino all’Hyperscreen da 99 centimetri di larghezza nelle configurazioni più ricche, una soluzione già vista sulla EQS e sulla EQE.

I listini non sono ancora stati ufficializzati da nessuna delle due case, ma le prime indicazioni suggeriscono un posizionamento di partenza sopra i 60.000 euro per entrambe, con le versioni mostrate finora che corrispondono alle configurazioni di lancio più equipaggiate. Le varianti con batteria più piccola e prezzo d’accesso più contenuto, che rappresenteranno probabilmente la parte preponderante dei volumi di vendita, dovrebbero arrivare in un secondo momento.