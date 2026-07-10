BMW è la più elettrica tra i tedeschi, ma non ha molto da festeggiare

Nel primo semestre del 2026, BMW ha venduto poco più di 1,15 milioni di veicoli in tutto il mondo, il 4,2% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il motivo è lo stesso che sta logorando tutte le case tedesche: la Cina crolla, e non proprio lentamente.

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Le vendite del gruppo nel mercato cinese sono precipitate del 20,4% nei primi sei mesi, con un ulteriore affondo del 30% nel solo secondo trimestre. In numeri assoluti, 261.773 veicoli, contro una base che ormai sembra lontana anni luce. Europa e Stati Uniti crescono, rispettivamente +5,4% e +3,9%, ma non abbastanza da tamponare l’emorragia orientale.

Sul fronte elettrico, il quadro è più articolato. I marchi del gruppo, BMW, MINI e Rolls-Royce, hanno consegnato complessivamente 204.295 elettriche nel semestre, con un calo del 7,4% su base annua. Il primo trimestre è stato pesante; il secondo ha cambiato tono. Da aprile a giugno, le vendite di veicoli elettrici sono salite del 5,2%, con 116.807 unità consegnate.

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BMW attribuisce la svolta al lancio della nuova iX3, entrata in scena prima in Europa, dove gli elettrici del gruppo sono balzati a 81.445 unità, un incremento del 38%. In Germania, BMW si è piazzata seconda nelle immatricolazioni di elettrici puri nel trimestre.

Il rovescio della medaglia è nei conti che non tornano. Se 81.445 delle 116.807 vendite elettriche del secondo trimestre vengono dall’Europa, il resto del mondo, Cina e Nord America inclusi, ne ha assorbiti appena 35.362. Perché la dinamica complessiva sia comunque negativa, le perdite fuori dall’Europa devono essere state considerevoli. BMW non fornisce il dettaglio geografico per i veicoli a batteria.

Includendo i plug-in hybrid, la quota di veicoli elettrificati sul totale delle vendite BMW raggiunge il 25,5%, uno su quattro. Solo elettriche, siamo al 17,6%. Sono cifre che distanziano nettamente la concorrenza tedesca, con Volkswagen al 10,6%, Mercedes intorno al 13%.

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MINI, nel frattempo, corre con un +11,7% globale, sesto trimestre consecutivo di crescita, e i modelli full electric come principale motore. Rolls-Royce segna -9,8% con 2.523 consegne, BMW Motorrad lima il 2,9% con quasi 103.000 moto e scooter.