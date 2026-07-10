BMW è la più elettrica tra i tedeschi, ma non ha molto da festeggiare

BMW perde il 4,2% nel semestre per colpa della Cina, ma guida i tedeschi sull’elettrico: 17,6% di BEV sul totale vendite. I dati del primo semestre.
Ippolito VdiIppolito Visconti
10 Luglio 2026
BMW badge 2026

Nel primo semestre del 2026, BMW ha venduto poco più di 1,15 milioni di veicoli in tutto il mondo, il 4,2% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il motivo è lo stesso che sta logorando tutte le case tedesche: la Cina crolla, e non proprio lentamente.

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Le vendite del gruppo nel mercato cinese sono precipitate del 20,4% nei primi sei mesi, con un ulteriore affondo del 30% nel solo secondo trimestre. In numeri assoluti, 261.773 veicoli, contro una base che ormai sembra lontana anni luce. Europa e Stati Uniti crescono, rispettivamente +5,4% e +3,9%, ma non abbastanza da tamponare l’emorragia orientale.

BMW badge 2026

Sul fronte elettrico, il quadro è più articolato. I marchi del gruppo, BMW, MINI e Rolls-Royce, hanno consegnato complessivamente 204.295 elettriche nel semestre, con un calo del 7,4% su base annua. Il primo trimestre è stato pesante; il secondo ha cambiato tono. Da aprile a giugno, le vendite di veicoli elettrici sono salite del 5,2%, con 116.807 unità consegnate.

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BMW attribuisce la svolta al lancio della nuova iX3, entrata in scena prima in Europa, dove gli elettrici del gruppo sono balzati a 81.445 unità, un incremento del 38%. In Germania, BMW si è piazzata seconda nelle immatricolazioni di elettrici puri nel trimestre.

bmw ix3 2026

Il rovescio della medaglia è nei conti che non tornano. Se 81.445 delle 116.807 vendite elettriche del secondo trimestre vengono dall’Europa, il resto del mondo, Cina e Nord America inclusi, ne ha assorbiti appena 35.362. Perché la dinamica complessiva sia comunque negativa, le perdite fuori dall’Europa devono essere state considerevoli. BMW non fornisce il dettaglio geografico per i veicoli a batteria.

Includendo i plug-in hybrid, la quota di veicoli elettrificati sul totale delle vendite BMW raggiunge il 25,5%, uno su quattro. Solo elettriche, siamo al 17,6%. Sono cifre che distanziano nettamente la concorrenza tedesca, con Volkswagen al 10,6%, Mercedes intorno al 13%.

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MINI, nel frattempo, corre con un +11,7% globale, sesto trimestre consecutivo di crescita, e i modelli full electric come principale motore. Rolls-Royce segna -9,8% con 2.523 consegne, BMW Motorrad lima il 2,9% con quasi 103.000 moto e scooter.

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