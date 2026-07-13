Tesla dice addio a Model S e Model X per fare spazio ai robot Optimus

Tesla ha smantellato la linea di Fremont sulla quale sono nate Model S e Model X, chiudendo dopo 14 anni uno dei capitoli più importanti della propria storia industriale. L’intervento è stato completato in appena 46 giorni e consentirà di liberare lo spazio necessario agli impianti destinati alla produzione del robot umanoide Optimus, come mostra un breve video diffuso dalla stessa azienda.

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Tesla smantella la linea di Model S e Model X per produrre i robot Optimus

La Model S entrò in produzione nel 2012 all’interno dello stabilimento californiano precedentemente utilizzato da General Motors e Toyota, contribuendo a trasformare l’auto elettrica in un prodotto capace di competere per prestazioni, autonomia e tecnologia con i modelli tradizionali. La Model X, arrivata invece nel 2015 sulla stessa piattaforma, riprese gran parte di quella impostazione aggiungendo un abitacolo più spazioso e le portiere posteriori Falcon Wing, diventate uno dei suoi elementi più riconoscibili.

Il ruolo storico dei due modelli non è però bastato a sostenerne le vendite negli ultimi anni, soprattutto dopo l’arrivo delle più accessibili Model 3 e Model Y. I prezzi elevati e i volumi sempre più contenuti avevano progressivamente ridotto il peso di Model S e Model X nella gamma, tanto che Tesla aveva iniziato a raggrupparne i risultati con quelli del Cybertruck all’interno della voce “Altri modelli” nei rapporti trimestrali.

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La produzione si è conclusa nel maggio 2026, quando gli ultimi esemplari hanno lasciato la linea successivamente rimossa, mentre le attività dedicate a Model 3 e Model Y continueranno regolarmente nello stabilimento di Fremont.

Tesla utilizzerà ora la stessa area per ampliare il programma Optimus, che dispone già di una linea pilota a Fremont e ha portato l’azienda ad aumentare le assunzioni nel corso del 2026. Elon Musk ha dichiarato all’inizio dell’anno che il futuro impianto potrebbe arrivare a produrre un milione di robot all’anno, ma non ha indicato una scadenza precisa per raggiungere questo obiettivo.

Le ambizioni rimangono quindi molto più definite dei tempi industriali, anche perché Tesla non diffonde un aggiornamento pubblico rilevante sul robot bipede dal dicembre 2025. L’azienda continua comunque a presentare Optimus come il prodotto potenzialmente più importante della propria storia, mentre la riconversione della vecchia linea di Model S e Model X conferma il peso crescente del progetto nei programmi di Tesla. La società sembra infatti intenzionata a ridurre la dipendenza dalla sola produzione automobilistica per ampliare la propria presenza in altri settori, dalla robotica alla guida autonoma fino all’intelligenza artificiale.

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