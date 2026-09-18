BYD vuole tre fabbriche in Europa: per il colosso cinese c’è da stringere i denti

Tre stabilimenti di assemblaggio e una fabbrica di batterie. È questa la posta in gioco che BYD ha sul tavolo europeo, dichiarata apertamente da Alfredo Altavilla, consigliere speciale per l’Europa. D’altronde, per rispettare le normative UE e raggiungere i volumi che contano, la casa cinese non ha alternative.

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Il primo tassello è Szeged, in Ungheria. Produzione di prova avviata a gennaio con 960 dipendenti, assemblaggio di massa atteso tra novembre e dicembre, obiettivo finale di 200.000 unità annue. I numeri ci sono, i problemi anche: il nuovo governo di Péter Magyar ha rimesso mano agli accordi firmati dalla gestione precedente, inasprito i controlli ambientali, e lasciato aperta un’indagine sulla rimozione di terreno contaminato dal cantiere. BYD sostiene di aver rispettato tutto, ma è tutto da vedere.

Il secondo sito sarà probabilmente in Spagna o Francia. L’Italia? “Un piano B”, parole di Altavilla. “Mi piacerebbe trovarli in Italia, ma non ci sono ancora riuscito”. In verità, Roma non è riuscita a rendersi abbastanza competitiva, o abbastanza urgente. Nel frattempo Parigi e Madrid si contendono una fabbrica che porta posti di lavoro, investimenti e dazio zero sulla produzione locale.

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Il dazio zero è esattamente il punto. Oggi BYD sconta un 27% sulle importazioni di elettrici dalla Cina. La bozza dell’Industrial Accelerator Act, modellata sull’USMCA nordamericano, potrebbe alzare la soglia di contenuto locale al 70% per accedere a sussidi e appalti pubblici. La cifra è ancora in negoziazione, ma il segnale è chiarissimo: produrre in Europa non è più un’opzione strategica, è un requisito di sopravvivenza commerciale.

La Turchia, intanto, rimane un cantiere fantasma. L’impianto da un miliardo di dollari a Manisa, annunciato nel 2024, per una capacità da 150.000 unità, non ha mai visto una ruspa. Un anno fa Altavilla prometteva a Reuters che sarebbe stato operativo entro marzo 2026. Oggi non ha una data di avvio. Il nodo è sempre lo stesso: veicoli costruiti fuori dall’UE rischiano di non soddisfare le norme “Made in Europe”, anche quando arrivano da un paese in unione doganale con il blocco.

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All’IAA 2026, spostandoci dalle auto, BYD ha presentato l’ETT 44, trattore elettrico con consegne previste dal secondo trimestre del 2027. Stella Li, vicepresidente esecutiva, ha promesso: “Produrremo localmente tutto ciò che vendiamo in Europa”. Una dichiarazione che arriva mentre Volvo e Traton fanno pressione su Bruxelles per estendere i dazi ai camion elettrici cinesi. BYD li ha anticipati.

A completare il quadro, nel primo semestre del 2026, per la prima volta, le vendite estere di BYD hanno superato quelle domestiche. Le vendite in Cina sono calate del 32,7% fino ad agosto, in quella che Wang Chuanfu ha definito la “fase decisiva” della guerra dei prezzi. L’Europa si rivela davvero un’ancora di salvataggio.