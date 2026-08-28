BMW iX3: arriva una funzione che blocca le porte per proteggere i ciclisti

La nuova BMW iX3 può impedire temporaneamente l’apertura di una portiera quando rileva un ciclista o un altro veicolo in arrivo da dietro. La funzione, inclusa nella dotazione di serie, agisce sulla serratura elettronica ed evita che la porta invada la traiettoria di chi sta sopraggiungendo, riducendo il rischio di incidenti.

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La BMW iX3 riconosce i ciclisti e ritarda l’apertura delle portiere

BMW propone da anni su diversi modelli un avviso di uscita che richiama l’attenzione degli occupanti attraverso segnali luminosi e acustici. Sulla iX3 il conducente non deve però affidarsi soltanto alla segnalazione, perché i radar laterali sorvegliano l’area accanto all’auto anche dopo l’arresto e riconoscono il traffico in avvicinamento. Se calcolano un possibile impatto, ritardano l’apertura della porta finché il pericolo non è passato. La casa automobilistica non indica quindi un intervallo fisso di pochi istanti, ma lega la durata dell’intervento alla situazione rilevata dai sensori.

Nel 2024 si sono verificati a Berlino 392 incidenti riconducibili all’apertura delle portiere. Il dato, citato da BMW e attribuito all’associazione tedesca delle compagnie assicurative GDV, corrisponde a poco meno dell’8 per cento di tutti gli incidenti ciclistici registrati nello stesso periodo nella capitale tedesca.

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Euro NCAP ha sottoposto il dispositivo a una prova specifica durante la valutazione della BMW iX3 50 xDrive, assegnandogli il punteggio massimo previsto per la prevenzione del “dooring”. Il SUV ha conquistato complessivamente cinque stelle secondo il protocollo introdotto nel 2026, ottenendo l’83 per cento nella prevenzione degli incidenti e il 95 per cento nella sicurezza dopo l’urto. I test hanno inoltre accertato che le maniglie elettriche restano utilizzabili dopo una collisione e che uno sblocco meccanico permette di aprire le porte in caso di emergenza.

La iX3 usa i radar posteriori anche per controllare il traffico trasversale durante le manovre e può frenare se un ciclista attraversa dietro l’auto. La protezione laterale è stata estesa al parcheggio, dove l’Active Park Distance Control interviene sui freni quando individua un ostacolo fisso o in movimento accanto alla carrozzeria. Un’altra funzione riconosce una pressione involontaria dell’acceleratore e arresta la vettura se trova un ostacolo a meno di un metro.

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BMW affida le nuove funzioni di assistenza a un computer raffreddato a liquido che dispone di una potenza di calcolo circa venti volte superiore a quella della generazione precedente. La iX3 inaugura questa soluzione, destinata successivamente alla futura berlina elettrica i3, alla X5 e alla Serie 7.