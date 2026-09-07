Nuova Audi A2, il ritorno è elettrico e in formato crossover: dettagli e prezzi

Audi presenta la A2 e-tron come nuovo modello d’ingresso nella propria gamma elettrica, con una proposta sviluppata per il pubblico europeo e prodotta a Ingolstadt. Il calendario annunciato prevede l’apertura degli ordini il 10 settembre 2026 e le prime consegne da dicembre, mentre il prezzo parte da 38.200 euro.

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Nuova Audi A2 e-tron: ordini da settembre e prezzi tedeschi da 38.200 euro

La nuova arrivata riprende il nome della A2 costruita tra il 1999 e il 2005, conservandone alcuni riferimenti nelle proporzioni e nella parte posteriore, dove torna il lunotto suddiviso in due sezioni. L’impostazione si avvicina a quella di una crossover, pur mantenendo un abitacolo sviluppato in altezza e una linea del tetto che richiama il modello precedente. Il passo di 2,77 metri accompagna un bagagliaio da 396 litri, mentre la piattaforma appartiene alla famiglia MEB del gruppo Volkswagen.

La gamma comprende quattro livelli di potenza, da 170 a 326 CV, associati a batterie con capacità lorda di 52, 61 oppure 84 kWh. La versione da 231 CV con l’accumulatore più grande raggiunge l’autonomia massima dichiarata di 646 km WLTP, mentre quella da 326 CV si ferma a 630 km. I prezzi delle due varianti costano rispettivamente 48.900 e 51.200 euro, mentre la configurazione intermedia da 190 CV e 61 kWh parte da 41.900 euro.

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Il lavoro sui consumi emerge soprattutto nella versione da 190 CV con pacchetto efficienza, per la quale Audi indica 12,8 kWh ogni 100 km nel ciclo WLTP. Il coefficiente aerodinamico di 0,24 deriva anche dalla presa d’aria anteriore a gestione attiva e dagli interventi sui passaruota, che limitano le turbolenze attorno agli pneumatici. A queste soluzioni si aggiunge un’elettronica di potenza con semiconduttori in carburo di silicio, studiata per contenere le perdite energetiche.

Le prestazioni spaziano dagli 8,8 secondi necessari alla versione d’ingresso per raggiungere 100 km/h ai 5,7 secondi della più potente, che porta la velocità massima a 200 km/h. La ricarica delle varianti con batteria da 84 kWh arriva a 183 kW in corrente continua, con un passaggio dal 10 all’80% dichiarato in 29 minuti.

Nell’abitacolo, la strumentazione da 11,9 pollici affianca il display multimediale da 12,8 pollici, inserendo le principali informazioni di guida e navigazione in un insieme visivamente continuo. Il selettore della trasmissione sul piantone libera spazio nella console per due postazioni di ricarica wireless, mentre il sistema di fissaggio magnetico Fidlock permette di organizzare accessori e piccoli oggetti. Nel frattempo, la casa automobilistica ha fatto sapere di star lavorando su auto “capaci di far emozionare”.