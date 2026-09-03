Audi punta tutto sulla Cina: quattro modelli in arrivo e nuovo centro a Shanghai

Audi e SAIC hanno inaugurato a Shanghai un centro di ricerca e sviluppo dedicato esclusivamente ad AUDI, il marchio elettrico creato per il mercato cinese e riconoscibile dal nome scritto in lettere maiuscole al posto dei quattro anelli. La nuova struttura seguirà l’intero sviluppo delle vetture e lavorerà sui quattro modelli della seconda fase del progetto, il primo dei quali arriverà nel 2028.

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Audi rafforza l’alleanza con SAIC: in lavorazione quattro nuovi modelli

L’AUDI Innovation & Technology Center trasforma una collaborazione nata attorno alla piattaforma e alla produzione in una presenza tecnica stabile, capace di occuparsi direttamente dell’auto dalla definizione iniziale alla messa a punto. Circa 300 addetti lavoreranno su dinamica di guida, abitacoli gestiti dall’intelligenza artificiale, sistemi di assistenza evoluti e nuove architetture software. Matthias Pfister, in precedenza responsabile del centro di pre-serie SAIC Volkswagen a Shanghai, guiderà la società per conto di Audi, affiancato dal vicedirettore generale Shan Yunwei nominato da SAIC.

I prossimi quattro modelli nasceranno sulla ADP 2.0, evoluzione dell’Advanced Digitized Platform sviluppata dai due gruppi. Questa base dovrà permettere ad AUDI di adattare con maggiore rapidità connettività, servizi digitali e assistenza alla guida alle richieste del pubblico locale, senza rinunciare al lavoro del costruttore tedesco su comportamento stradale e qualità del prodotto. La struttura societaria assegna il 49 per cento a SAIC, il 41 per cento ad Audi e il restante 10 per cento a Volkswagen Group China.

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La gamma ha già iniziato a prendere forma con la E5 Sportback, commercializzata dal settembre 2025, e con il SUV E7X arrivato nel maggio 2026. Un terzo modello completerà questa prima famiglia nel 2027, prima che la nuova piattaforma introduca quattro vetture aggiuntive. Audi non ha ancora specificato carrozzerie, dimensioni o caratteristiche tecniche dei prodotti previsti dal 2028, ma ha confermato che saranno progettati appositamente per la Cina.

Il nuovo centro riduce inoltre la dipendenza dai normali tempi di sviluppo europei. Per la E5 Sportback, la cooperazione con SAIC aveva già accorciato il processo di circa il 30 per cento, mostrando quanto l’accesso diretto alla filiera cinese possa accelerare progettazione e industrializzazione.

Secondo le indiscrezioni, Audi sta valutando la possibilità di vendere i modelli AUDI anche in Europa, seguendo una strada che Volkswagen potrebbe adottare per alcune delle proprie vetture sviluppate in Cina. Alcuni esemplari sono già presenti nel continente, ma vi sono arrivati attraverso importatori indipendenti e non tramite le reti ufficiali del marchio.