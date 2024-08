Nuova Audi A3 elettrica: anticipazioni, dettagli e previsioni sul futuro modello

La nuova Audi A3 debutterà sul mercato nel 2027 e, per l’occasione, ci sarà una novità inedita per questo modello: sarà totalmente elettrica. Questa strategia segue l’obiettivo del marchio tedesco di elettrificare la sua gamma di veicoli. Altre case automobilistiche come Ford, Mercedes e Porsche, hanno fatto un passo indietro in questo contesto, annunciando di abbandonare l’obiettivo di diventare marchi totalmente elettrici entro il 2030. Questo cambio di strategia è dovuto in seguito a vendite di auto elettriche in calo negli ultimi mesi, che non garantiscono entrate tali da sostenere le aziende.

Audi A3, la nuova generazione elettrica sarà così?

Anche la casa automobilistica di Ingolstadt ha deciso di intraprendere un percorso differente rispetto a quanto preventivato, annunciando di volersi concentrare maggiormente sui modelli ibridi plug-in. Di conseguenza, ha posticipato l’obiettivo di abbandonare completamente i motori a combustione interna, che nel caso della casa automobilistica dei Quattro Anelli era entro il 2033.

L’Audi A3 elettrica dovrebbe prendere il nome di A4 e-tron, dato che la casa automobilistica tedesca ha scelto di affibbiare i numeri pari ai modelli a zero emissioni. Inizialmente si parlava anche del nome A2 e-tron, ma questo sarebbe stato scartato in seguito all’insuccesso del modello prodotto tra il 2000 e il 2005. Dunque, un nome non degno della fama che merita. Prima della nuova A3 elettrica, la casa dei Quattro Anelli lancerà sul mercato l’Audi Q2 e-tron, prevista per il 2026. Il SUV elettrico diventerà l’entry-level della gamma, con prezzi inferiori a quelli della Q4 e-tron, che parte da 53.550 euro.

Per quanto riguarda i motori a combustione, la prossima generazione di Audi A7, prevista per il 2025, segnerà un cambio di rotta, abbandonando la caratteristica silhouette Sportback, introducendo versioni berlina e station wagon. Il nuovo design trarrà ispirazione dalle linee delle A5 e A6 e-tron, mentre gli interni promettono di essere all’avanguardia. In attesa di scoprire maggiori informazioni sulla nuova Audi A3 elettrica, in questo articolo vi mostriamo alcuni render realizzati da L’Automobile Magazine che cercano di immaginare il suo design.