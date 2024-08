Audi A4: ecco come potrebbe essere la versione elettrica dell’A3

La nuova Audi A3 svelata all’inizio del 2024 potrebbe essere l’ultima con motore a combustione. La casa automobilistica tedesca, inoltre, ha deciso di destinare i numeri pari alle auto elettriche. Di conseguenza, la versione elettrica dell’Audi A3 potrebbe prendere il nome di Audi A4. Un render realizzato da Auto-Moto, che ha utilizzato come base la nuova Audi A6 e-tron presentata nei giorni scorsi, ci mostra come potrebbe essere la nuova elettrica del marchio.

Audi A3 elettrica prenderà il nome di A4? Non è l’unica opzione

Manca ancora diverso tempo al debutto di questo veicolo. Si parla infatti del 2028. Nelle ultime settimane diversi brand come Ford e Porsche hanno cambiato le loro strategie sull’elettrico a causa di vendite insoddisfacenti, dunque nei prossimi anni anche Audi potrebbe prendere una decisione simile, se il mercato dell’elettrico non vedrà miglioramenti importanti.

Secondo Auto-Moto, la casa automobilistica tedesca potrebbe utilizzare il nome di Audi A2 e-tron per il veicolo protagonista di questo articolo, lasciando il prestigioso numero 4 ad una berlina elettrica in arrivo nei prossimi anni. L’Audi A4, o A2 e-tron, utilizzerà la piattaforma SSP che sarà impiegata per tutte le elettriche del Gruppo Volkswagen. Siccome manca ancora diverso tempo al suo debutto, al momento le informazioni sono decisamente limitate, dunque non possiamo offrire dettagli tecnici o estetici.

L’Audi A3 proseguirà indubbiamente il suo percorso, considerando che questa berlina compatta domina da tempo il segmento C (leader in Italia tra le C-Hatch). Il modello si conferma quindi particolarmente apprezzato dal pubblico europeo. Qualora il design finale rispecchiasse il render proposto in questo articolo, è probabile che il successo commerciale sia assicurato. Considerando che i recenti modelli Audi hanno mantenuto una forte somiglianza con i concept presentati in precedenza, non sarebbe sorprendente se la nuova A4 seguisse questa tendenza. Non ci resta che attendere ulteriori novità in merito, anche se con tutta probabilità bisognerà attendere un bel po’.