L’Audi per i neopatentati: ecco la Q4 35 e-tron in versione “speciale”

Audi ha deciso di ampliare la sua gamma di modelli introducendo la Q4 35 e-tron guidabile anche dai neopatentati. Disponibile anche in versione Sportback la nuova Audi Q4 45 e-tron rispetta le regole del Codice della Strada.

Le regole per i neopatentati

Oltre ai limiti di velocità (90 km/h sulle strade extraurbane e 100 km/h su quelle urbane), alle regole sul tasso alcolemico e alle sanzioni aggiuntive, il Codice della Strada italiano prevede anche limiti sulla potenza delle auto guidabili dai neopatentati. Nello specifico chi ha la patente B nel primo anno successivo al rilascio non può guidare auto con una potenza superiore a 55 kW/t e l’auto non può avere una potenza massima, per le vetture fino a 3500 kg, superiore a 95 Cv (70 kW).

L’Audi Q4 35 e-tron dedicata ai neopatentati

La nuova Audi Q4 45 e-tron, grazie alla batteria da 52 kWh assicura un’autonomia di 355 km che sale a 364 km (standard WLTP) nella versione Sportback. In termini di ricarica l’Audi Q4 45 e-tron supporta la potenza massima di 145 kW in corrente alternata che le consente di arrivare all’80% di autonomia in 25 minuti e di arrivare al 100% in soli altri 10 minuti.

Da segnalare la presenza dell’e-tron planner, il sistema di navigazione e pianificazione degli spostamenti che consente di verificare in tempo reale il numero di ricariche necessaria durante un tragitto. La funzione, disponibile sia tramite sistema multimediale MMI che app myAudi, permette di avere sotto controllo il viaggio pianificando le soste anche tenendo conto della topografia del percorso, dello stile di guida, del traffico, delle condizioni ambientali e dello stato di colonnina di ricarica.

L’altra grande novità della Audi Q4 45 e-tron è l’integrazione dell’intelligenza artificiale, in modo particolare dell’assistenza vocale online e di ChatGPT. In questo modo a bordo dell’auto si potrà interagire con il veicolo tramite la propria voce chiedendo informazioni senza dover distogliere lo sguardo dalla guida. Il sistema utilizza Chat Pro di Cerence Inc. che prevede l’integrazione a livello automobilistico di ChatGPT.

Sono tre gli allestimenti disponibili per l’Audi Q4 45 e-tron: Business, Business Advanced e S Line Edition. Di serie ogni Audi Q4 45 e-tron prevede fari Full LED, gruppi ottici posteriori a LED, portellone elettrico, sedili riscaldati, strumentazione digitale da 10,25” e cerchi in lega da 19”. L’allestimento Business aggiunge il sistema di navigazione MMI plus con display touch da 11,6”, l’Audi smartphone interface, il phone box per la ricarica induttiva, l’assistenza plus e i servizi Audi connect navigation & information.