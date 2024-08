Audi cambia identità, via i Quattro Anelli: in Cina diventa Purple

Un report della scorsa settimana diceva che Audi ha eliminato il suo classico logo dai suoi nuovi veicoli in Cina. Il motivo sarebbe legato a delle credenze nel Paese, che rischiano di minare l’immagine del brand tedesco in quel mercato. Per questo motivo, la casa automobilistica sta pensando non solo di eliminare lo “sfortunato” logo dei Quattro Anelli, ma anche cambiare nome per puntare ad avere un’immagine più pulita sul grande mercato cinese.

Audi avrà un nuovo logo in Cina: si chiamerà Purple

Secondo le ultime indiscrezioni, Audi potrebbe prendere il nome di Purple in Cina. Si tratta di un nome non scelto a caso, dato che il porpora nella cultura cinese è sinonimo di eleganza e nobiltà. Audi, che collabora con la cinese SAIC con cui ha sviluppato le piattaforme per i veicoli dedicati a quello specifico mercato, potrebbe sfoggiare presto la denominazione Purple sui nuovi veicoli in uscita dalla fabbrica, con il logo 紫色的.

La decisione non è stata ancora confermata da Audi, ma secondo i media locali, questa scelta sarebbe stata in qualche modo “forzata” a causa del logo dei Quattro Anelli. Il numero 4, infatti, nella cultura cinese non è considerato un numero fortunato. Nel dialetto cantonese la pronuncia di questo numero sarebbe vicina a quella della parola “morte”. Dunque, per allontanarsi da queste credenze e dicerie, il marchio tedesco avrebbe optato per questo cambio radicale. Il colore porpora, invece, secondo antiche credenze cinesi legate al taoismo, le fate vestivano spesso di porpora.

Nonostante le vendite di auto elettriche del marchio tedesco siano in calo, che potrebbero presto causare la chiusura dello stabilimento di Bruxelles, la casa automobilistica ha di recente presentato la nuova A6 e-tron, l’Audi più aerodinamica di sempre. Inoltre, si parla già della futura A4, ovvero la versione elettrica dell’A3.