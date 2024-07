Audi A6 e-tron: svelate le prime immagini dell’Audi più aerodinamica di sempre

La nuova Audi A6 e-tron si prepara al suo debutto ufficiale, previsto per oggi 31 luglio 2024. In attesa di scoprire tutti i dettagli, Cochespias ha fatto trapelare le prime immagini del modello. Secondo quanto riportato, il coefficiente aerodinamico (Cd) di 0,21 rende la nuova A6 Sportback e-tron l’Audi più aerodinamica di tutti i tempi e, sotto questo aspetto, leader della sua classe in tutto il Gruppo Volkswagen. Anche l’A6 Avant e-tron raggiunge un eccellente valore Cd di 0,24, che la colloca al vertice del suo segmento. Andreas Lauterbach e Matteo Ghelfi, progettisti aerodinamici, hanno spiegato come hanno fatto a raggiungere questo risultato grazie ad un’estrema attenzione ai dettagli.

Audi A6 e-tron: trapelate le prime informazioni in attesa del debutto

“Fin dall’inizio del progetto dell’Audi A6 e-tron, abbiamo dato particolare importanza all’efficienza e all’autonomia: volevamo raggiungere obiettivi molto ambiziosi. Ad essere onesti, all’inizio non eravamo sicuri di poter raggiungere i valori a cui aspiravamo. La parte più difficile è stata raggiungere questi ultimi millesimi di valori Cd. Alla fine siamo addirittura riusciti a superare i nostri obiettivi”, ha raccontato Lauterbach. “Abbiamo prima effettuato simulazioni virtuali e poi utilizzato un modello fisico nella galleria del vento, ottimizzando la forma base della carrozzeria del veicolo. Le proporzioni di base con la linea snella dei finestrini e il piano del tetto inclinato contribuiscono particolarmente a una buona aerodinamica”, ha continuato.

Lauterbach e Ghelfi hanno lavorato a lungo su ogni dettaglio. “In totale, abbiamo realizzato più di 1.300 simulazioni di automobili e trascorso innumerevoli ore nella galleria del vento e in riunioni, anche con designer ed esperti di superfici. Quando si tratta di aerodinamica, le minigonne laterali sono particolarmente importanti. I bordi laterali di deviazione del flusso d’aria nella parte posteriore dell’A6 Avant e-tron permettono di ottenere un’estensione del flusso d’aria chiaramente definita. Sono molto più grandi che in altre auto Audi. Durante i test nella galleria del vento, insieme ai nostri colleghi del reparto design, abbiamo analizzato attentamente gli argomenti di entrambe le parti e cercato di trovare la soluzione migliore. Di conseguenza, le aggiunte aerodinamiche da sole migliorano il risultato di 0,008, che corrisponde a 8 chilometri in più di autonomia. Questo è un beneficio significativo che deriva da un solo dettaglio”.

Raggiungere valori di coefficiente aerodinamico così eccezionali per l’A6 Sportback e-tron e l’A6 Avant e-tron ha richiesto un’attenzione ai dettagli senza precedenti. “L’aletta di ingresso dell’aria fredda commutabile sotto il Singleframe, che aiuta a ridurre le perdite di flusso d’aria intorno a quest’area, riduce da sola il Cd di circa 0,012, e questo equivale statisticamente a 12 chilometri in più di autonomia. Anche il pavimento svolge un ruolo importante nel raggiungimento di determinati parametri aerodinamici dell’auto. Nell’A6 Sportback e-tron abbiamo aggiunto raggi, nervature di rinforzo ottimizzate e bordi di deviazione del flusso d’aria in punti critici. Un altro elemento chiave per l’aerodinamica è il diffusore posteriore. A causa del telaio liscio, questo elemento è esposto direttamente al flusso d’aria. Il recupero di pressione ha un effetto positivo sul valore di Cd”, ha dichiarato Lauterbach.

Ghelfi ha aggiunto: “Ogni dettaglio è stato ottimizzato individualmente per le varianti Sportback e Avant mediante simulazioni CFD che, secondo le misurazioni della galleria del vento, ci hanno permesso di migliorare il Cd di conseguenza, di 0,002 e 0,009. L’ampia copertura del pavimento nella parte anteriore del veicolo è stata ottimizzata aggiungendo un grande raggio all’uscita dell’aria. A loro volta, le minigonne e l’asse posteriore sono stati in gran parte coperti. E questi sono solo alcuni esempi”.

“L’Avant ha uno spoiler diffusore aggiuntivo che compensa l’importante differenza aerodinamica tra le silhouette Sportback e Avant. Ciò significa che il flusso d’aria sotto il pavimento è diverso in ogni versione A6 e-tron. Questo è un altro motivo per cui l’Avant utilizza spoiler 3D più larghi per migliorare il flusso d’aria intorno alle ruote anteriori”, ha concluso Ghelfi.