La Nissan Juke si converte: verso l’elettrico per non sparire dall’Europa

La Juke non è mai voluta l’auto capace di mettere d’accordo tutti, e non inizierà ad esserlo di certo adesso. Anzi, con la prossima generazione Nissan alza la posta. La crossover più riconoscibile e controversa della gamma europea diventa elettrica al 100%, e lo fa senza abbandonare il carattere che l’ha resa famosa nel bene e nel male.

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La scelta è precisa e carica di significato strategico. La nuova Juke elettrica entra al centro del piano di elettrificazione europeo di Nissan, mentre la versione ibrida e quella termica restano in listino per coprire una fascia di mercato più ampia. Biforcazione calcolata.

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Sul fronte del design, chi sperava in un ammorbidimento rimarrà deluso. Le linee della nuova Juke sono ancora più scolpite rispetto al modello attuale, con un’ispirazione dichiarata al concept Hyper Punk. Fanaleria elaborata, fiancate lavorate, lunotto inclinatissimo e le maniglie posteriori ancora nascoste nella cornice del finestrino: elementi che tornano come tratti identitari irrinunciabili. L’obiettivo è restare immediatamente riconoscibile su strada, anche a costo di qualche compromesso sull’abitabilità interna. Coerente con la filosofia Juke.

Sotto la carrozzeria arriva la vera rottura con il passato. La piattaforma è la CMF-EV, la stessa che già sorregge Leaf e Ariya. Una scelta che consente di condividere batterie, motori e architettura elettronica, con ricadute positive tanto sull’efficienza quanto sui costi di produzione.

I dati tecnici ufficiali non sono ancora stati rilasciati, ma il riferimento alla nuova Leaf suggerisce pacchi batteria da 52 o 75 kWh e autonomie comprese tra 400 e 600 km secondo il ciclo di omologazione WLTP. Numeri che, se confermati, posizionerebbero la Juke elettrica in modo competitivo nel segmento dei crossover compatti elettrici.

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La produzione avverrà nello stabilimento di Sunderland, nel Regno Unito, lo stesso dove nascerà la nuova Leaf. Le prime consegne sono attese per la metà del 2027. Sul prezzo, Nissan ha già indicato la direzione, ovvero mantenere la Juke elettrica accessibile, con una cifra di partenza allineata alle attuali versioni ibride. Un’ambizione che suona bene sulla carta.