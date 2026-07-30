Mercedes porta l’alluminio riciclato nella produzione di serie: è la prima in Europa

Mercedes cambia la materia prima, il metallo. La casa tedesca ha stretto un accordo con Hydro, produttore norvegese di alluminio, per portare in produzione di serie l’Hydro CIRCAL: un alluminio riciclato con almeno il 75% di contenuto post-consumo. Rottami di carrozzerie, travi edilizie dismesse, infrastrutture a fine vita, tutto torna in forma di lamiera per i prossimi grandi elettrici della Stella. Mercedes diventa il primo costruttore europeo a fare questo passo in serie.

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Oggi l’alluminio usato da Mercedes contiene circa il 25% di materiale riciclato. Triplicare quella quota è una vera e propria revisione strutturale della filiera. Non è operazione banale, perché l’alluminio riciclato ha storicamente faticato a passare il filtro dei requisiti strutturali di resistenza, qualità e sicurezza. Mercedes dichiara che a questa percentuale il materiale tiene.

Produrre alluminio vergine richiede un processo elettrolitico che divora energia. Il riciclato ne consuma una frazione. Non si tratta di una differenza estetica, ma è la ragione per cui l’intera industria insegue questa direzione da anni, senza mai riuscire davvero a scalare.

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L’accordo copre anche un secondo materiale, l’Hydro REDUXA, alluminio primario prodotto con energia rinnovabile, che abbatte l’impronta carbonica di oltre il 70% rispetto alla media globale. Serve perché la domanda di alluminio nel settore cresce più veloce di quanto il solo riciclato possa coprire. Bisogna comunque produrre metallo nuovo, ma si può farlo in modo meno aggressivo per il clima.

Mercedes usa già REDUXA su componenti selezionati. L’annuncio di oggi riguarda la prossima generazione dei grandi modelli elettrici, senza ancora indicare quali.

Il CEO di Hydro, Eivind Kallevik, ha definito la combinazione dei due materiali come la strada per costruire filiere più resilienti mentre si accelera la transizione verso veicoli a minori emissioni. Mercedes ha mosso per prima in Europa. Il vantaggio, per ora, è nella comunicazione, quello vero si misurerà quando arriveranno i modelli.