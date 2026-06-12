MG2, la city car elettrica di produzione europea: tremano i concorrenti

Si parla da un po’ della “minaccia” in arrivo chiamata MG2. Non è ancora un’auto, si tratta solamente di un concept che debutterà al Goodwood Festival of Speed, ma è già abbastanza per capire dove vuole andare il marchio britannico di proprietà cinese SAIC. Una city car elettrica di segmento B, dimensioni attorno ai quattro metri, prezzo ancora da definire. In un mercato europeo che ha fame di piccole elettriche accessibili, l’assenza di MG in questo segmento cominciava a sembrare una lacuna pesante.

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Non molto tempo fa, durante una presentazione ufficiale dei risultati del gruppo in Francia, i vertici avevano escluso esplicitamente questo tipo di modello dai piani. Evidentemente, i piani cambiano. Oppure, alcune cose vengono annunciate solo quando sono abbastanza mature da reggere il confronto con la concorrenza. Renault 5, Citroën e-C3, e la nuova Volkswagen ID. Polo non sono avversari su cui si tenta una risposta.

Quel che è certo è che la MG2, soprannome già adottato da tutti ormai, andrà a completare una gamma che fino ad oggi copriva il segmento B solo con la MG3, ibrida, non elettrica pura. Un tassello mancante che il marchio non si poteva permettere di ignorare ancora a lungo, considerando che la MG4 Urban ha già dimostrato come prezzi aggressivi e qualità percepita decente siano una combinazione già vincente.

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La strategia sullo sfondo tiene d’occhio i dazi doganali europei sulle auto cinesi: produrre in Europa elimina il problema alla radice. Il primo stabilimento MG in Spagna potrebbe essere la risposta, e renderebbe la MG2 elettrica eleggibile agli incentivi eventuali di diverse nazioni europee, vantaggio che MG4 e MG4 Urban non hanno, e che pesa parecchio nelle scelte d’acquisto dei consumatori.

L’elettrico puro, per ora, non trascina le vendite quanto ci si aspetterebbe. La MG2 sarà il test decisivo: capire se il marchio riesce a replicare lo stesso slancio commerciale anche nelle city car a batteria. Il concept a Goodwood anticiperà il modello di serie, atteso in concessionaria nel 2027.