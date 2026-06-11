Ecco il pacchetto ABT su Cupra Leon e Formentor per “sembrare” VZ

Cupra lancia i pacchetti Custom by Abt per Leon e Formentor: cerchi, spoiler, splitter e diffusore per avvicinarsi al look VZ senza il prezzo della VZ.
Ippolito VdiIppolito Visconti
11 Giugno 2026
ABT, Cupra Leon, Formentor

Adesso possiamo finalmente dire che c’è un modo per far sembrare la propria Cupra come quella più costosa e aggressiva della gamma, senza spendere la stessa cifra esorbitante presente in listino. È così che la Casa di proprietà del gruppo Volkswagen ha “affidato” l’arduo compito ad ABT.

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I pacchetti Custom Cupra by ABT sono stati presentati al Cupra Performance Days al Red Bull Ring, e si rivolgono all’intera gamma Leon e Formentor. Il collegamento con il motorsport non è puramente decorativo: ABT, d’altronde, gestisce le vetture di Formula E del marchio, e i componenti vengono assemblati direttamente presso la Cupra Racing Factory. Artigianato vero.

ABT, Cupra Leon, Formentor

Per la Leon e la Leon ST il pacchetto richiama la versione di punta VZ. Quindi, ecco che abbiamo cerchi da 19 pollici, spoiler posteriore più pronunciato, minigonne, splitter, diffusore e alette sulle ruote posteriori. Su una Leon da 150 CV l’effetto è coraggioso. Su una da 300 CV, quella che porta qualcosa della VZ nel portafoglio di chi non vuole spendere da VZ, ha invece una logica precisa, e anche la station wagon, in questo assetto, convince.

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ABT, Cupra Leon

Per il Formentor il trattamento è analogo ma visivamente più aggressivo. Disponibile persino sulla versione a cinque cilindri, con loghi cromati scuri e cerchi da 20 pollici, senza diffusore, per via degli scarichi, ma non è che si noti la mancanza. Il vicepresidente vendite Sven Schuwirth parla di “libertà di rendere la propria Cupra davvero unica”. In poche parole, il pacchetto ABT è per chi vuole il look della VZ5 senza comprare la VZ5.

ABT, Cupra Formentor

La formula funziona. I pacchetti saranno disponibili dal mese prossimo sia come optional su nuovi ordini sia come retrofit su vetture già immatricolate, quest’ultima opzione probabilmente la più interessante. Dare nuova vita a una Cupra di qualche anno con un intervento estetico certificato dalla casa è un’idea che, prezzo permettendo, ha senso. Il prezzo, però, è ancora da comunicare, ma non si avvicinerebbe a quelli dell’alta gamma dei due modelli.

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