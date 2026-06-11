Ecco il pacchetto ABT su Cupra Leon e Formentor per “sembrare” VZ

Adesso possiamo finalmente dire che c’è un modo per far sembrare la propria Cupra come quella più costosa e aggressiva della gamma, senza spendere la stessa cifra esorbitante presente in listino. È così che la Casa di proprietà del gruppo Volkswagen ha “affidato” l’arduo compito ad ABT.

Advertisement

I pacchetti Custom Cupra by ABT sono stati presentati al Cupra Performance Days al Red Bull Ring, e si rivolgono all’intera gamma Leon e Formentor. Il collegamento con il motorsport non è puramente decorativo: ABT, d’altronde, gestisce le vetture di Formula E del marchio, e i componenti vengono assemblati direttamente presso la Cupra Racing Factory. Artigianato vero.

Per la Leon e la Leon ST il pacchetto richiama la versione di punta VZ. Quindi, ecco che abbiamo cerchi da 19 pollici, spoiler posteriore più pronunciato, minigonne, splitter, diffusore e alette sulle ruote posteriori. Su una Leon da 150 CV l’effetto è coraggioso. Su una da 300 CV, quella che porta qualcosa della VZ nel portafoglio di chi non vuole spendere da VZ, ha invece una logica precisa, e anche la station wagon, in questo assetto, convince.

Advertisement

Per il Formentor il trattamento è analogo ma visivamente più aggressivo. Disponibile persino sulla versione a cinque cilindri, con loghi cromati scuri e cerchi da 20 pollici, senza diffusore, per via degli scarichi, ma non è che si noti la mancanza. Il vicepresidente vendite Sven Schuwirth parla di “libertà di rendere la propria Cupra davvero unica”. In poche parole, il pacchetto ABT è per chi vuole il look della VZ5 senza comprare la VZ5.

La formula funziona. I pacchetti saranno disponibili dal mese prossimo sia come optional su nuovi ordini sia come retrofit su vetture già immatricolate, quest’ultima opzione probabilmente la più interessante. Dare nuova vita a una Cupra di qualche anno con un intervento estetico certificato dalla casa è un’idea che, prezzo permettendo, ha senso. Il prezzo, però, è ancora da comunicare, ma non si avvicinerebbe a quelli dell’alta gamma dei due modelli.