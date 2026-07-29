Audi SQ9: il nuovo SUV di punta debutta con V8 biturbo e tecnologia avanzata

La nuova Audi SQ9 porta il primo SUV a tre file del marchio nella fascia delle alte prestazioni, affidandosi a un V8 biturbo da 4 litri capace di sviluppare 600 CV e 800 Nm. Audi ha previsto il lancio iniziale negli Stati Uniti e in Canada entro la fine del 2026, mentre un’eventuale commercializzazione europea non è stata ancora annunciata.

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Audi SQ9 2027: debutta il maxi SUV sportivo con quattro ruote sterzanti e 600 CV

Il V8 permette di raggiungere 100 km/h in 3,8 secondi, un tempo particolarmente contenuto per un veicolo lungo 5,31 metri e dotato di sette posti. La trasmissione Tiptronic a otto rapporti lavora insieme a una trazione quattro sviluppata per privilegiare il retrotreno, alla quale si aggiunge un differenziale posteriore con bloccaggio elettronico.

Quando le condizioni di aderenza lo consentono, il sistema può trasferire quasi tutta la coppia verso le ruote posteriori, rendendo il comportamento più agile senza compromettere la capacità di trainare fino a 3.493 chilogrammi. Gli pneumatici posteriori sono più larghi di quelli anteriori, mentre i cerchi misurano 22 pollici di serie e possono raggiungere i 23.

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La sospensione pneumatica modifica l’altezza della carrozzeria di circa nove centimetri e, nella posizione più elevata, porta la luce a terra a 25 centimetri. Le quattro ruote sterzanti riducono il diametro di svolta durante le manovre e rendono il SUV più stabile nei trasferimenti autostradali, mentre sei modalità di guida intervengono sulla risposta di motore, cambio, sterzo e assetto.

La configurazione standard accoglie sette persone e dispone di cinque attacchi per i seggiolini, distribuiti tra seconda e terza fila. Due poltrone individuali possono sostituire il divano centrale, riducendo a sei il numero dei posti, mentre il bagagliaio offre 546 litri con tutti i sedili utilizzabili e raggiunge 2.484 litri abbattendo le file posteriori.

I sedili anteriori sono ventilati e massaggianti, mentre il riscaldamento raggiunge anche la seconda e la terza fila e il climatizzatore gestisce separatamente cinque zone dell’abitacolo. La strumentazione digitale lavora insieme al display MMI da 14,5 pollici e all’head-up display, ai quali può aggiungersi uno schermo da 12,3 pollici riservato al passeggero. Le otto prese USB permettono di alimentare i dispositivi da qualsiasi fila, mentre l’impianto Bang & Olufsen si occupa dell’intrattenimento.

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La SQ9 si distingue dalla Q9 attraverso una fascia nera che collega visivamente la mascherina Singleframe ai fari, mentre i passaruota più larghi accolgono pneumatici posteriori di maggiori dimensioni e le quattro uscite di scarico sottolineano la presenza del V8. Nell’abitacolo, i rivestimenti in pelle Nappa si abbinano a inserti in alluminio o fibra di carbonio e a dettagli specifici con il logo S.

I pacchetti opzionali intervengono sia sul comfort, introducendo le porte elettriche e le firme luminose digitali, sia sulla dinamica di guida, attraverso una taratura più rigida delle sospensioni e pinze dei freni verniciate in rosso. Negli Stati Uniti, l’Audi SQ9 avrà un prezzo iniziale di 118.000 dollari, escluse le spese di consegna, mentre per l’Europa non sono stati ancora comunicati disponibilità e listino.