Aston Martin DBX707 2024: il restyling in chiave lussuosa e tecnologica

Aston Martin presenta il restyling della DBX707, il SUV di lusso che unisce prestazioni eccellenti e un design inconfondibile. Gli aggiornamenti del 2024 si concentrano principalmente sugli interni: una cabina rinnovata che offre un’esperienza ancora più raffinata e un sistema di infotainment avanzatissimo di ultima generazione.

Aston Martin DBX707 2024: un abitacolo lussuoso e personalizzabile

Per l’Aston Martin DBX707 del 2024 si tratta di un leggero restyling, con particolare focus sugli interni, estremamente curati e dettagliati. Infatti, salendo a bordo della nuova DBX707, si viene avvolti da un’ incredibile atmosfera; la selezione dei materiali pregiati e l’attenzione ai dettagli rendono la DBX707 un rifugio di lusso.

Ogni singolo elemento è stato progettato per offrire il massimo del comfort e dell’eleganza, per un’esperienza di guida davvero unica. Il nuovo volante è caratterizzato nella parte inferiore da una forma schiacciata per una impugnatura più ergonomica e sportiva. Le griglie di aerazione sono state ridisegnate così come i pannelli delle portiere anteriori, più grandi e disponibili in un’ampia selezione di materiali pregiati.



Per soddisfare le esigenze di ogni cliente, Aston Martin offre tre diversi allestimenti interni: Inspire Comfort, con ricamo a matrice e trapuntatura, per un ambiente elegante e raffinato; Inspire Sport, con ricamo vettoriale che conferisce all’abitacolo un’atmosfera dinamica; e Accelerate con Alcantara, per chi desidera un look sportivo e avvolgente.

A queste proposte si aggiunge la possibilità di adattare ulteriormente la propria DBX707 con il servizio di personalizzazione Q by Aston Martin.

Il nuovo sistema di infotainment con schermo da 10,25 pollici, dotato di un’interfaccia estremamente intuitiva e di una grafica di alta qualità, risalta al centro della plancia. Posteriormente al volante, si trova un altro display digitale da 12 pollici che contiene tutte le informazioni necessarie alla guida.

Inoltre, non mancano i comandi a pulsanti dedicati per le operazioni principali, quali la selezione delle marce, il controllo della trasmissione, il sistema di riscaldamento e la ventilazione, al fine di assicurare la massima praticità e intuitività alla guida.



Per gli appassionati del buon sound, la DBX707 è dotata di serie di un sistema audio Aston Martin Premium Audio 800w con 14 altoparlanti. In più, è disponibile come optional un impianto audio di firma Bowers & Wilkins a garanzia di prestazioni audio di altissimo livello.

DBX707: una perla ingegneristica per un SUV ad alte prestazioni

Il cuore della DBX707 è una vera e propria perla ingegneristica: il suo motore V8 biturbo da 4,0 litri eroga ben 707 CV e 900 Nm di coppia.

Si tratta di numeri impressionanti che si traducono in prestazioni degne di una supercar: accelerazione da 0 a 100 km/h in un tempo bruciante di soli 3,1 secondi e una velocità massima di 310 km/h.



Ma la DBX707 non è solo velocità bruta. Il propulsore è abbinato a un cambio automatico a 9 rapporti e alla trazione integrale, per una erogazione fluida di potenza e una dinamica di guida assolutamente affidabile in ogni situazione. Gli ingegneri Aston Martin hanno rielaborato la taratura degli ammortizzatori elettronici e delle molle ad aria per ottenere un andamento ancor più accurato e reattivo.

Questo motore, infatti, non delude e si distingue per la sua anima tecnologica avanzata. Numerose sono le caratteristiche innovative che ne ottimizzano le prestazioni e l’efficienza. I doppi turbocompressori soffiano aria compressa nei cilindri, incrementando la potenza e la coppia necessarie. Il risultato è una accelerazione fulminante e un’eccezionale potenza massima che lascia senza fiato.



Inoltre, l’iniezione diretta del carburante assicura una combustione più precisa e controllata, ottimizzando il consumo di carburante e riducendo le emissioni inquinanti per una combustione più efficiente e pulita. Guidare il DBX707 significa beneficiare delle elevate performance nel rispetto dell’ambiente.



Ma non finisce qui, perché il DBX707 è dotato di intelligenza al servizio delle prestazioni: con un sofisticato sistema di gestione elettronica del motore, monitora e regola costantemente il funzionamento della motopropulsione, adeguandosi alle esigenze di guida in tempo reale. Ciò assicura risposte uniformi e accurate a ogni istante, per ottimizzare il rendimento nelle diverse situazioni.



In breve, il restyling 2024 della DBX707 possiamo dire che conferma la sua posizione di riferimento nel segmento dei SUV di lusso ad alte prestazioni. Dal design raffinato, gli interni lussuosi e personalizzabili, la tecnologia all’avanguardia e le prestazioni eccezionali, la DBX707 ha il giusto mix di eleganza e sportività che piace agli automobilisti più esigenti.

Sì, perfetto, però quando arriverà e a che prezzo? La fabbricazione della nuova Aston Martin DBX707 restyling è imminente (la sua produzione ha preso il via a partire dal secondo trimestre del 2024). Le prime consegne previste avverranno nel terzo trimestre; dunque a partire da luglio gli appassionati potranno finalmente mettere le mani sulla nuova DBX707. Per quanto riguarda il prezzo, al momento Aston Martin non lo ha ancora rivelato ufficialmente. Tuttavia, considerando che il modello attuale, la DBX707, ha un prezzo di partenza di 262.664 euro, è ragionevole supporre che il nuovo modello partirà da un costo simile o superiore, sommando gli optional scelti e il mercato di destinazione.

Nel frattempo, cresce il livello di attesa per la DBX707. Il SUV Aston Martin DBX707 si aggiudica il top della gamma e combina le caratteristiche di una supercar con il lusso raffinato e l’alta tecnologia.