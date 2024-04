Tutta la potenza della nuova Porsche Cayenne GTS

Il motore V8 biturbo da 500 CV (366 kW) e diverse soluzioni tecnologie aumentano la potenza, le prestazioni e l’usabilità quotidiana della nuova Porsche Cayenne GTS. La nuova versione completa la serie Cayenne prevedendo anche diverse novità negli elementi di design e nell’equipaggiamento di serie.

Come cambia la Porsche Cayenne GTS

La prossima Porsche Cayenne GTS risulterà più potente di 40 CV (30 kW) rispetto al modello precedente grazie alla revisione tecnica completa cui è stato sottoposto il motore V8 biturbo da 4 litri. Oltre all’aumento di potenza e della coppia massima che arriva a 660 Nm ora la Porsche Cayenne GTS avrà un’accelerazione da 0 a 100 km/h di circa 4.4 secondi. È stato rivisitato anche il cambio Triptronic S a 8 rapporti che offre un miglioramento delle prestazioni di guida con temi di risposta e di cambiata ridotti nelle modalità Sport e Sport Plus.

Le altre interessanti innovazioni in campo tecnologico per la Porsche Cayenne GTS riguardano le sospensioni. Per la versione GTS sono state irrigidite con un abbassamento della carrozzeria. Di serie ora sulla Porsche Cayenne GTS sono previste sospensioni pneumatiche adattive che integrano il controllo attivo degli ammortizzatori e il PTV Plus, il Porsche Torque Vectoring Plus.

Gli ammortizzatori prevedono una tecnologia a due valvole che offre una risposta molto rapida e uno spring rate particolarmente sportivo grazie anche alla molla ad aria a due camere. Da segnalare come i cuscinetti orientabili sull’asse anteriore e l’aumento della campanatura negativa delle ruote assicurano un comportamento in curva davvero eccezionale. Tra le caratteristiche più significative anche la presenza del circuito di raffreddamento ad acqua separato per il sistema di trazione integrale.

Sul fronte del design la Porsche Cayenne GTS si caratterizza per la presenza delle scritte GTS in nero lucido sul retro della vettura e sulle fiancate così come per la presenza di aperture di raffreddamento allargate nella sezione anteriore. Da segnalare anche i fari HD matrix LED e le luci posteriori oscurati, le pinze dei freni rosse e la presenza di serie dei brancardi, delle modanature dei finestrini laterali, delle estensioni dei passaruota e degli inserti nella parte anteriore tutti con una finitura nero lucido. A completare il lavoro sul design segnaliamo la presenza dei cerchi RS Spyder Design da 21”.

Anche gli interni della nuova Porsche Cayenne GTS prevedono diverse novità. Dall’uso di un tessuto scamosciato per il rivestimento del tetto, dei braccioli e dei pannelli delle porte ai sedili sportivi regolabili a otto vie passando per il volante sportivo GT riscaldato. Notevoli anche l’impianto surround Bose e il sistema di illuminazione ambientale. La versione coupè prevede anche un affascinante tetto panoramico in vetro fisso e uno spoiler posteriore che è possibile allungare in modo adattivo.