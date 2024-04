Zhidou Rainbow, la mini car elettrica in vendita a 4000€

Geely Holding Group, XDY Machinery e GSR Ventures hanno dato vita a una partnership dalla quale è nata una macchina elettrica compatta (molto compatta) che sta facendo parlare di sé anche e soprattutto per il prezzo: poco più di 4000€ per la versione base.

La nuova Zhidou Rainbow

Della nuova Zhidou Rainbow sappiamo che è una vettura lunga 3224 mm, larga 1515 mm e alta 1630 mm con un passo di 2100 mm. Interessanti anche le dimensioni del bagagliaio che ha una lunghezza standard di 390 mm con un volume di carico che può raggiungere i 1034 litri ribaltando i sedili posteriori. È un modello estremamente compatto del quale alcuni osservatori hanno notato una somiglianza con la Geely Panda Mini EV, seppur con uno stile profondamente diverso.

La Zhidou Rainbow si caratterizza per un design moderno, fresco e vivace che si evidenzia già dalla scelta dei colori della carrozzeria. È infatti possibile personalizzarla in giallo, verde, viola, rosa, ciano e marrone. Zhidou non è una novità nel settore delle minicar elettriche: il primo modello, infatti, è stato lanciato ormai dieci anni fa (la Zhidou D1 è uscita nel 2014) e successivamente sono uscite la Zhidou D2 nel 2017 e la Zhidou D3 nel 1028. Nonostante questo per diversi motivi il marchio è andato incontro a un lento declino per poi riemergere sulla fine dello scorso anno proprio a seguito della riorganizzazione societaria e della partnership tra Holding Group, XDY Machinery e GSR Ventures.

Di per sé la Zhidou Rainbow è una minicar a tre porte e quattro posti che si fa apprezzare per la presenza di fari dal design intrigante, specchietti retrovisori esterni in fibra di carbonio, luci (sia anteriori che posteriori) a forma di Y e ruote da 13” o 15” a seconda della versione.

Gli interni sono particolarmente invitanti e piacevoli con uno sfondo rosa, un volante con doppie razze, un quadro strumenti da 5” completamente LCD e un display centrale da 9” sotto il quale sono presenti anche dei tasti fisici a manopola. Tra le funzionalità di rilievo della Zhidou Rainbow ci sono lo sblocco e il controllo remoto del veicolo tramite smartphone, la ricarica da remoto, la ricarica programmata e gli aggiornamenti OTA.

Dal punto di vista tecnico la Zhidou Rainbow è alimentata con un motore elettrico da 30 kW/85 Nm o 30 kW/125 Nm abbinato a un parco batterie a litio ferro fosfato disponibile in tre diverse capacità: 9.98 kWh, 17.18 kWh e 17.3 kWh. La differente capacità della batteria incide sull’autonomia che può essere rispettivamente di 125 km, 205 km e 201 km.

Non è certo se la Zhidou Rainbow verrà distribuita nel mercato europeo, ma se così fosse non mancheranno gli interessati considerando come il prezzo di partenza è davvero molto, molto, allettante e come le caratteristiche tecniche e l’autonomia (ma anche le dimensioni) si rivelino particolarmente adatte per gli spostamenti urbani. Di certo c’è, secondo le strategie del brand, di lanciare 8 nuovi modelli nei prossimi tre anni e 16 nuovi modelli nei prossimi cinque anni. Se le previsioni saranno confermate continueremo a parlare del marchio Zhidou.