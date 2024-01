MG: la crescita in Italia e le prospettive

Il marchio MG sta attraversando un periodo di particolare prosperità nella nostra penisola. Nel 2023, infatti, il marchio cinese ha registrato un incremento delle vendite del 150%, guadagnando il quinto posto nella classifica delle BEV più vendute a livello nazionale. I risultati positivi sono il frutto di una serie di fattori favorevoli, a cominciare dalla domanda di BEV in aumento, l’ampia gamma di modelli offerti dall’azienda e la politica di prezzi aggressiva. Soprattutto il terzo punto è di grande rilevanza, considerando due fattori altrettanto importanti.

MG: i numeri in Italia nel 2023

Innanzitutto, le BEV continuano a costare parecchio. Sebbene diversi istituti di ricerca siano attualmente impegnati nella ricerca e sviluppo di metodi meno costosi per la realizzazione delle batterie, tuttora l’elemento più oneroso, le spese da affrontare rimangono significative. A meno di andare in perdita (o di ottenere un margine di guadagno troppo esiguo), le compagnie devono applicare un forte rincaro. Ciò vale soprattutto nel Vecchio Continente, mentre il discorso cambia nella Repubblica del Dragone. Sebbene Morris Garage abbia le sue radici nel Regno Unito, a seguito dell’acquisizione da parte di SAIC nel 2007, il colosso asiatico, tra i principali produttori su scala globale, ha aiutato entrambe le parti. Mentre SAIC Motors si è espansa sulla scena globale, MG ha rimesso in ordine i conti, segnati da ingenti perdite.

In secondo luogo, la politica dei prezzi aggressiva adottata da Morris Garage è apprezzata dagli italiani, considerato il reddito medio nazionale. Infatti, perdiamo nettamente il confronto con alcune delle nostre vicine di casa, e tale fattore va tenuto in seria considerazione. A differenza dei Paesi scandinavi, dove le famiglie hanno, per buona parte almeno, la facoltà di acquistare una BEV senza tirare eccessivamente la cinghia, nel Belpaese il discorso è differente.

Comunque, circoscrivere l’interesse riscosso da MG a una questione economica sarebbe una considerazione miope. Aver avuto un impatto positivo è stata, a sua volta, la qualità progettuale dei veicoli immessi nei concessionari. A tal proposito, nel corso del 2024 arriveranno due importanti aggiunte: la MG 3 e la MG HS.

La MG 3 consiste in una city elettrica destinata a competere sullo stesso piano della Fiat 500e e della Volkswagen ID.3. Essa prevede un propulsore da 143 CV e un accumulatore da 50,3 kWh, per un’autonomia di circa 320 km. In merito, invece, alla HS, si tratta di un SUV a zero emissioni che si propone come alternativa alla Tesla Model Y e alla Ford Mustang Mach-E. Essa dispone di un powertrain da 284 CV e una batteria da 70 kWh, sufficiente a garantire una percorrenza di circa 450 km con una sola carica. La rete del costruttore aumenterà in Italia: entro il 2025 è prevista l’apertura di 50 nuovi punti vendita.