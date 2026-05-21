Mercedes si arrende: la piccola Classe G avrà anche il motore a combustione

Quasi 50.000 unità vendute nel 2025, anno record dalla fine degli anni Settanta. La Classe G non ha bisogno di presentazioni e, evidentemente, nemmeno di sconti. Mercedes ha deciso che è il momento giusto per capitalizzare su quel successo con un’operazione tanto attesa: una versione compatta della Geländewagen, più piccola, più economica, chiamata per comodità “Little G” (alcuni usano anche Baby G).

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La casa di Stoccarda l’aveva anticipata quasi tre anni fa. Di recente, un prototipo è stato avvistato nei pressi del Nürburgring: una Classe G ridotta al 75% della dimensione originale, proporzioni rispettate, carattere visivo intatto. Il muletto era completamente elettrico. Ma Mercedes ha nel frattempo cambiato idea, e la ragione è geografica prima ancora che tecnica.

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Il punto di svolta sono stati i concessionari americani. Quando il mercato statunitense ha avuto un’anteprima del modello, la richiesta è stata immediata: vogliamo anche la versione a benzina. Il CEO di Mercedes-AMG Michael Schiebe ha chiarito la questione: i concessionari nordamericani hanno avuto un ruolo determinante nella decisione di sviluppare una variante termica. “Ci hanno detto chiaramente che serviva una versione ICE. Abbiamo detto sì. Avrà potenza sufficiente, e accadrà sicuramente”.

C’è però una lettura più strutturale dietro alla retromarcia sull’elettrico puro. Mercedes ha preso atto che l’adozione delle auto elettriche procede a velocità molto diverse a seconda della geografia. In mercati dove la rete di ricarica è ancora lacunosa, una Classe G compatta disponibile solo in versione elettrica sarebbe una proposta debole. Il motore termico non sarebbe un ripensamento romantico, ma una scelta commerciale razionale.

Sul piano tecnico, le certezze sono ancora poche. Il CEO ha parlato di “sviluppo completamente nuovo”, il che esclude sia l’architettura della Classe G attuale sia la piattaforma della nuova CLA. L’ex CTO Markus Schäfer ha promesso un’auto “autentica il più possibile”, espressione che nella grammatica Mercedes significa telaio a longheroni e capacità fuoristrada reale, non il solito crossover avventuriero. La lunghezza attesa si aggira intorno ai 4,4 metri, la ruota di scorta rimarrà al posteriore.

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Il lancio commerciale è previsto entro il 2026, anche se non è ancora chiaro se la variante termica sarà disponibile fin dal primo giorno o arriverà in un secondo momento (oltre alla collocazione geografica finale di questa variante).