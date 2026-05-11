Mercedes GLC elettrica parte forte: ordini al completo e fabbrica sotto pressione

La nuova Mercedes GLC elettrica avrebbe raccolto nei primi tre mesi di commercializzazione un volume di ordini superiore a quello di qualsiasi altro modello a batteria lanciato finora dalla casa automobilistica di Stoccarda, un risultato che sta spingendo il costruttore ad accelerare i ritmi produttivi nello stabilimento di Brema per rispondere a una domanda che sembra aver superato le previsioni iniziali.

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Mercedes GLC elettrica: è già il modello a batteria più ordinato nella storia del marchio

Si tratta di un segnale particolarmente rilevante se si considera il percorso non sempre lineare di Mercedes nel segmento elettrico. L’EQC, primo SUV a batteria del marchio lanciato nel 2019, aveva ricevuto un’accoglienza piuttosto tiepida in un momento in cui il mercato premium elettrico era ancora poco maturo e l’autonomia rappresentava un limite percepito con maggiore evidenza dalla clientela. Il contesto attuale appare diverso, sia per la crescita delle infrastrutture di ricarica sia per la maggiore familiarità dei clienti con la mobilità elettrica, e Mercedes può ora contare su un’architettura tecnica di nuova generazione.

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La Mercedes GLC elettrica nasce infatti sulla piattaforma MB.EA, sviluppata specificamente per i futuri modelli a batteria dei segmenti medio-alti del marchio. Nella versione 400 4MATIC attualmente disponibile, il SUV eroga fino a 489 CV e monta una batteria da 94 kWh che consente di dichiarare oltre 700 km di autonomia nel ciclo WLTP, un valore che la posiziona ai vertici della categoria. L’architettura elettrica a 800 volt permette inoltre di recuperare una quantità significativa di energia in circa 22 minuti presso una colonnina rapida compatibile, un aspetto sempre più determinante nelle scelte di acquisto.

L’impianto di Brema, sede produttiva della GLC termica e dell’EQE, avrebbe integrato il nuovo SUV elettrico nelle proprie linee grazie a un processo di digitalizzazione degli strumenti industriali che consente una maggiore flessibilità nel gestire le oscillazioni della domanda. Nei prossimi mesi la gamma dovrebbe ampliarsi con versioni più accessibili e varianti sportive a marchio AMG, in un segmento dove il modello andrà a confrontarsi direttamente con rivali come l’Audi Q6 e-tron, la BMW iX3 e la futura Volvo EX60.

La partenza positiva in termini di ordini suggerisce che Mercedes potrebbe aver individuato nella GLC elettrica il modello giusto per dare una svolta alla propria transizione verso la mobilità a batteria, facendo leva su un nome già familiare e consolidato per la clientela del marchio.