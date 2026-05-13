Mercedes richiama migliaia di auto: il cruscotto può spegnersi durante la guida

Mercedes dovrà richiamare oltre 144.000 vetture negli Stati Uniti a causa di un difetto software che può provocare il riavvio continuo del sistema multimediale e, nei casi peggiori, lo spegnimento improvviso del quadro strumenti digitale. Il problema riguarda diversi modelli prodotti tra il 2024 e il 2026, tra cui Classe C, Classe E, GLC, CLE e la SL.

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Mercedes richiama oltre 144.000 auto negli USA per un difetto al sistema infotainment

Il difetto sarebbe legato al modulo di controllo dell’infotainment, che in determinate condizioni entra in una modalità di protezione e inizia a riavviarsi in modo ripetuto. Quando il quadro strumenti si spegne, il conducente perde l’accesso a informazioni essenziali come velocità, indicatori di bordo, avvisi e indicazioni di navigazione. Una situazione che può diventare rischiosa soprattutto di notte o in condizioni di scarsa visibilità, anche se al momento non risultano incidenti con feriti collegati al problema.

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Mercedes aveva già tentato di risolvere la questione con un aggiornamento distribuito da remoto a partire dalla metà dello scorso anno, pensato per ridurre la frequenza dei blocchi del sistema. L’intervento però non è bastato. In Corea del Sud le segnalazioni dei clienti hanno portato le autorità a imporre una procedura di sicurezza formale, e successivamente anche la NHTSA, l’ente statunitense per la sicurezza stradale, ha aperto un’indagine sul caso. Di fronte al numero crescente di richieste di intervento in garanzia, Mercedes ha deciso di procedere con un richiamo ufficiale.

I proprietari delle vetture coinvolte riceveranno una comunicazione entro la fine di giugno e dovranno portare l’auto in concessionaria per l’aggiornamento, che sarà effettuato gratuitamente come previsto per tutti i richiami di sicurezza. Il caso mette in evidenza quanto il software stia diventando un elemento fondamentale anche sul piano della sicurezza nelle auto di nuova generazione, dove un malfunzionamento dell’elettronica di bordo può tradursi in un richiamo su larga scala anche in assenza di problemi meccanici.