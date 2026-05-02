Mercedes GLS 2027, la versione widebody e tanta fibra di carbonio

Mercedes ha deciso che la stella a tre punte non basta più sul cofano. Adesso deve brillare anche sui fari, anteriori e posteriori, su ogni modello e iterazione della gamma. Classe S, Maybach, AMG, GLE, GLS, nessuna esclusa. È una scelta di design che divide, come sempre accade quando un costruttore decide di fare del proprio simbolo una firma luminosa ripetuta fino all’estremo.

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Il restyling della Classe S porta con sé questa novità insieme alla nuovissima VLE, alla Classe S Maybach e alla rinnovata AMG GLE 53 Hybrid. Le stelle LED a tre punte diventano luci diurne nei gruppi ottici anteriori e motivo decorativo in quelli posteriori. Un sistema di riconoscimento visivo immediato, un’identità di marca impressa nella lamiera con la precisione di un marchio a fuoco.

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La GLS in aggiornamento per il 2027 va però oltre. Su di essa le DRL e i fari veri e propri sono sovrapposti, in una sovrapposizione che rende il frontale qualcosa che non si era mai visto prima su una Mercedes. Se sia un progresso estetico o un eccesso dipende da chi guarda. Di certo, la comunità dei designer online, quel mondo parallelo dove i rendering sostituiscono i comunicati stampa, non si è fatta attendere.

Ildar, conosciuto sui social come ildar_project, ha preso la GLS 2027 e l’ha trasformata in quello che Brabus o Mansory farebbero se ricevessero carta bianca e zero vincoli di budget. Il risultato è un kit widebody completo: spoiler, griglia ridisegnata, cofano modificato, passaruota allargati, predellini laterali, diffusore posteriore sovradimensionato, spoiler sul tetto a doppia faccia e uno sul bagagliaio. Molti componenti sono in fibra di carbonio forgiata digitalmente. Ai cerchi ci pensano i Vissol Wheels F-444 da 24 pollici.

A completare il quadro, un box da tetto abbinato e personalizzato. Dettaglio che, nella logica del rendering, serve a comunicare una cosa sola: questo SUV è pronto per l’estate, anche nell’universo in cui esiste solo come disegno in 3D.