Jaguar, svelato il nome di quella scommessa vecchia tre anni

Jaguar ha un nome per la sua rinascita. Si chiama Type 01, e già questo racconta molto di un marchio che ha scelto la rottura radicale come unica strategia percorribile.

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La concept Type 00, presentata nel dicembre 2024 tra polemiche e campagne pubblicitarie volutamente divisive, diventa dunque un modello di produzione con un’identità precisa. Lo zero sta per propulsione elettrica e zero emissioni allo scarico, l’uno indica il rango, prima Jaguar di una nuova era. Una logica numerica che ricorda Polestar, funzionale ma difficilmente capace di evocare qualcosa. Jaguar non è mai stata un marchio di nomi memorabili, certo, ma la distanza da un Vanquish o da un Phantom è abissale anche solo sul piano del suono.

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Quello che convince, invece, è il resto. La Type 01 arriva con un powertrain elettrico a tre motori e trazione integrale da oltre 1.000 CV e 1.300 Nm di coppia, alimentato da una batteria da 120 kWh che promette più di 690 km di autonomia. La piattaforma Jaguar Electric Architecture è pensata esclusivamente per la trazione elettrica: nessun compromesso ibrido, nessuna versione termica possibile.

Il design resta il vero argomento. Cofano esageratamente lungo, una scelta controcorrente, linea del tetto affusolata, dettagli squadrati che non si erano mai visti su una Jaguar. Il marchio chiama tutto questo “Modernismo Esuberante”, e per una volta la formula di marketing non suona troppo vuota.

Dietro la presentazione, però, c’è una storia più complessa. La Type 01 nasce dopo la cancellazione della XJ elettrica serie X391, silurata nel 2021 dall’allora CEO Thierry Bolloré pochi mesi prima del debutto, e dopo l’uscita di scena del direttore creativo Gerry McGovern, che avrebbe lasciato l’azienda in circostanze poco limpide. Il numero uno attuale, Rawdon Glover, parla di riavvio completo del marchio e di un veicolo unico nel panorama elettrico globale.

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Prototipi camuffati saranno visibili all’E-Prix di Monaco il 16 e 17 maggio. La presentazione ufficiale è attesa entro la fine del 2026. Jaguar si gioca tutto su un’unica carta.