Mercedes “Baby” Classe G, la foto accanto alla X5 M fa decisamente impressione

Siamo a Monaco, il semaforo è rosso, due prototipi camuffati aspettano il verde. Non sono due modelli qualsiasi, sono due giganti (uno decisamente meno) attesi al debutto entro l’anno prossimo. La BMW X5 M e la “mini” Mercedes Classe G, fianco a fianco che appaiono come due pugili di categorie di peso diverse.

Advertisement

La differenza di stazza è brutale anche attraverso il camuffamento immortalato da Kindelauto e pubblicato su Instagram. La X5 M in arrivo nel 2027 sembra una cattedrale parcheggiata accanto a una chiesetta di campagna. Il confronto con la Classe G originale, quella che gli esperti di marketing chiamano diplomaticamente “simbolo dello stile” e il resto del mondo chiama in altri modi meno eleganti, avrebbe probabilmente ribaltato la scena.

Sul fronte tecnico, la nuova X5 M arriva con una griglia a doppio rene ridisegnata, più verticale, con una profondità tridimensionale che dovrebbe piacere a chi la griglia la vede come un’opera d’arte. Le prese d’aria crescono in modo significativo, sia sul paraurti che nelle zone laterali. Il powertrain più atteso è quello con quattro motori elettrici, uno per ruota, che dovrebbe erogare tra 800 e 900 CV.

Advertisement

La baby Classe G, invece, gioca la carta dell’identità. Design squadrato invariato, ruota di scorta sul portellone, cerchi in lega, luci posteriori a LED. Tutto il vocabolario stilistico della madre, compresso in dimensioni da parcheggio urbano. La versione full electric punta su un pacco batterie da 85 kWh con doppio motore e un’autonomia dichiarata fino a 720 km, un numero che, se confermato, renderebbe parecchio nervosi alcuni rivali scandinavi.

La roadmap Mercedes per il 2027 è più articolata. Nel segmento top-end si parla di quattro novità termiche e due elettriche: tra queste, una Classe S a batteria pronta a ereditare il ruolo dell’EQS, e una possibile versione SUV dell’AMG GT 4 porte. Il CEO Ola Källenius aveva già anticipato una Classe E elettrica per quella finestra temporale, mentre nel segmento core potrebbero debuttare le nuove GLC e GLC Coupé.

Advertisement

In basso nella gamma, la nuova GLA si appoggiarebbe alla piattaforma MMA, la stessa di CLA e GLB. Poi c’è il rumor più curioso, il ritorno della Classe A, con un design ispirato alle prime generazioni e una formula che mescola crossover e monovolume compatta.