Addio V12, la Maybach S 680 perde quattro cilindri in Europa

La Mercedes-Maybach S 680 ha deciso che dodici cilindri non sono più necessari. Il suo V12 biturbo da 5.980 cc, 612 CV e 900 Nm di coppia disponibili già a 2.000 giri non era lì per stupire con accelerazioni brutali, anche se 4,5 secondi per portare 2,3 tonnellate da 0 a 100 km/h restano una cifra difficile da ignorare.

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Quel motore serviva a muovere la limousine da 5,47 metri con disinvoltura. Abbinato per la prima volta alla trazione integrale 4MATIC, con il 69% della coppia scaricato sull’asse posteriore, e gestito dal cambio automatico 9G-TRONIC, il V12 era un argomento meccanico (quasi irragionevole) difficile da controbattere.

Il 2026 chiude questo capitolo, almeno in Europa. Con il restyling della Classe S, Mercedes abbandona il dodici cilindri sulla nuova Maybach S 680 destinata al mercato europeo. La potenza rimane identica, 612 CV, ma ora erogata da un V8 elettrificato.

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Le ragioni erano in parte attese. I consumi oscillavano tra 13 e 14 litri per 100 km nel ciclo WLTP, con oltre 300 g di CO2 per chilometro di emissioni. Il V12 avrebbe smesso di essere un’eccentricità per diventare un problema contabile. Adattare un propulsore così complesso ai nuovi vincoli normativi europei avrebbe richiesto investimenti considerevoli per volumi minimi.

Il restyling porta con sé novità tecnologiche reali. La nuova architettura elettronica MB.OS, una generazione aggiornata del sistema MBUX, un design esterno ridisegnato, una griglia Maybach ancora più prominente e maggiori opzioni di personalizzazione MANUFAKTUR.

L’abitacolo resta un salotto su ruote, sedili posteriori reclinabili, riscaldati, ventilati, massaggianti, schermi dedicati, passo da 3,40 metri. Tecnologicamente, la nuova Maybach è più moderna.

Negli Stati Uniti, la S 680 continua a montare il V12 biturbo da 6,0 litri, con 621 CV dichiarati da Mercedes USA e gli stessi 900 Nm di coppia, sempre con 4MATIC e cambio a nove rapporti. Esiste poi un’eccezione europea altrettanto significativa, la S 680 Guard 4MATIC, la versione blindata, che mantiene il V12.

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Il dodici cilindri, quindi, non è morto. Ha solo cambiato latitudine. Gli americani possono ancora sceglierlo; gli europei ricevono un V8, per quanto sofisticato.